Росавтодор одобрил заявку по строительству моста через Волгу с обходом Тольятти

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Заявка Главы региона Дмитрия Азарова на участие в отборе проектов по строительству или реконструкции автомобильных дорог и предоставления субъекту иных межбюджетных трансфертов одобрена и направлена для дальнейшего рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве транспорта Российской Федерации.Строительство моста через Волгу в обход Тольятти имеет важное значение для Самарской области. Появление альтернативного маршрута снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие города Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность таких значимых для региона объектов, как особая экономическая зона, технопарк «Жигулевская долина», ОАО «АвтоВАЗ».«Реализация проекта обеспечит снятие инфраструктурных ограничений для дальнейшего ускоренного развития Самарско-Тольяттинской агломерации и повысит пропускную способность трассы М-5 «Урал», — подчеркнул заместитель главы Росавтодора Дмитрий Прончатов.Как отмечают в Росавтодоре, задействование транзитного потенциала Самарской области в трансконтинентальном проекте «Европа – Западный Китай» даст огромный мультипликативный эффект с точки зрения создания конкурентоспособного на мировом рынке центра опережающего развития и станет мощным стимулом для развития экономического пространства Приволжского федерального округа и России в целом.Напомним, что строительство мостового перехода через Волгу стал одним из важнейших вопросов, обсуждаемых на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая состоялась сегодня в Москве.***Проект строительства на территории Самарской области станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Общая протяженность новой трассы 1-й технической категории составит 97 км, из которых 3,7542 км — мостовой переход через реку Волга в районе села Климовка.В настоящее время на проектную документацию строительства первого этапа мостового перехода протяженностью 11,1 км получено положительное заключение Главгосэкспертизы, ведется разработка проектов 2-го и 3-го этапов строительства данного маршрута.Также завершена разработка проекта планировки территории на полное развитие общей протяженностью 97 км, ведется процедура резервирования земельных участков, передает пресс-служба облправительства.