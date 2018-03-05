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Реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ оценили в 1,2 млрд рублей

5 марта 2018 23:47
254
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ будет отреставрирован в рамках программы реконструкции выставочного комплекса.
Как передает РБК, власти Москвы объявили тендер на реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Начальная стоимость конкурса — 1,23 млрд руб., следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию подрядчик обязан поменять гранитную облицовку фонтана, отремонтировать чашу и металлические конструкции, воссоздать мозаику и благоустроить территорию объекта. На фонтане должны быть восстановлены чугунные композиции «Натюрморт», «Гуси» и «Осетр». Срок выполнения работ — 390 дней. Таким образом, «Каменный цветок» должен быть полностью отреставрирован к 2019 году. Из выделяемых средств 517 млн руб. должны быть потрачены в 2018 году.

Фонтан, расположенный на Центральной аллее ВДНХ, был открыт после реконструкции выставочного комплекса после Великой отечественной войны. Чаша фонтана исполнена в виде цветка, украшенного «дарами» всех союзных республик. В фонтане была сделана подсветка, а его работа сопровождалась музыкальным аккомпанементом. На сайте ВДНХ отмечается, что этот фонтан является вторым по значимости после «Дружбы народов».

После распада СССР фонтан на некоторое время прекратил работу. Это было связано и с деятельностью вандалов, испортивших его внешний вид. Вновь он заработал в 2013 году. Были отремонтированы гидротехнические сооружения, но капитальная реставрация «Каменного цветка» не проводилась.

Фонтаны выставочного комплекса проходят обновление в рамках реконструкции ВДНХ, которая была объявлена мэром Сергеем Собяниным в апреле 2017 года. Согласно опубликованным планам должно быть отреставрировано 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, высажено около 1,8 тыс. деревьев и кустарников и открыто 11 новых выставочных пространств.

В октябре 2017 года стоимость реставрации всех фонтанов комплекса оценивалась в 3,3 млрд руб. Согласно данным тендера, объявленного в августе, только на обновление «Золотого колоса» власти Москвы потратят около 470 млн руб.

В мэрии ожидают, что после реконструкции посещаемость ВДНХ увеличится с 25 млн до 40 млн человек в год.




Фото:   yamoscow.ru



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Комментарии



Благоустройство региона
5 марта 2018  23:47
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ будет отреставрирован в рамках программы реконструкции выставочного комплекса.
Реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ оценили в 1,2 млрд рублей
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