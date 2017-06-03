Реставрация особняка Сурошникова в Самаре началась с уничтожения уникальной плитки
3 июня 2017 09:51
134
Пользователь социальной сети Facebook Людмила Кузьмина опубликовала снимки, на которых видно, как строители сбивают плитку с особняка Сурошникова, расположенного на Пионерской, 22, сообщает "Другой город".
В комментария к записи пользователь Андрей Морозов пишет:
«Дозвонился до Филипенко [руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области — прим.ред.]. Он сказал, что никакого разрешения на эти работы не выдавалось, что сейчас же их специалист выедет, прекратит работы и составит акт. Теперь посмотрим, что будет на самом деле».
Пользователь Оксана Ланцова подтверждает то, что муниципалитет пребывает в неведении по факту уничтожения плитки на объекте культурного наследия:
«Позвонила Евгению Александровичу Самарцеву (архитектору района), он сейчас пошёл к объекту. Отдел архитектуры района не в курсе».
UPD 02.06: Оксана Ланцова продолжает держать пользователей в курсе событий:
«В 14.20 кран уже стоял в другом месте, а охранница из здания доказывала, что никто плитку здесь не отбивал, она сама недавно упала и не было на этом месте никакого крана. Поэтому ни Аксарин [заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области — прим.ред.], ни Самарцев крана здесь не увидели, только отбитую плитку!»
Напомним, особняк купца Сурошникова собирались восстановить до конца этого года. Согласно техническому заданию, в здании площадью 1882 квадратных метра должны были отреставрировать фасад, провести укрепление перекрытий и фундамента, отремонтировать кровли, а также заменить окна и двери. Стоимость работ оценивалась в 139,29 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены в течение 173 дней с момента заключения договора.
Особняк купца Сурошникова является объектом культурного наследия федерального значения. В здании находится финансовое управление Министерства обороны по Самарской области. Состояние здания давно требует реставрации, однако в военном ведомстве всерьёз задумались о такой необходимости лишь в 2014 году, когда частично обрушился фасад особняка. Памятник был огорожен, были проведены необходимые исследования, составлены документы и подготовлена смета. В 2015 году стоимость работ оценивалась в 300 миллионов рублей, однако реставрация объекта культурного наследия начнётся лишь два года спустя и за сумму вдвое меньшую, чем в 2015-м.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 июня 2017 10:24
При этом подрядчика для сноса здания Дворца спорта еще не выбрали. Благоустройство региона
135
3 июня 2017 09:51
Особняк собирались восстановить до конца этого года. Благоустройство региона
133
2 июня 2017 15:42
Дано поручение подготовить эскизные решения проекта реконструкции фонтана. Благоустройство региона
613
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8585
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7139
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5500
Всё в Дом
26 мая 2017 01:44
Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей. Всё в Дом
144
26 мая 2017 01:32
Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
109
25 мая 2017 14:50
Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
74
ЖКХ
2 июня 2017 12:14
Начинается плановый ремонт I тепломагистрали Самарской ТЭЦ ЖКХ
1339
1 июня 2017 18:47
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы завтра. ЖКХ
323
1 июня 2017 11:24
Более чем в 80 домах не были завершены работы по замене систем отопления. ЖКХ
179
Экология
30 мая 2017 11:10
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
3389
29 мая 2017 10:04
Пока синоптики не обещают тепла. Экология
1987
26 мая 2017 11:00
В воскресенье снова похолодает. Экология
658
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
354
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1283
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
769
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1480
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1567
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1775
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1595
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1265
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
836
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1148
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2427
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3424
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают