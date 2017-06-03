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Реставрация особняка Сурошникова в Самаре началась с уничтожения уникальной плитки

3 июня 2017 09:51
134
Реставрация особняка Сурошникова в Самаре началась с уничтожения уникальной плитки
Особняк собирались восстановить до конца этого года.

Пользователь социальной сети Facebook Людмила Кузьмина опубликовала снимки, на которых видно, как строители сбивают плитку с особняка Сурошникова, расположенного на Пионерской, 22, сообщает "Другой город".

В комментария к записи пользователь Андрей Морозов пишет:

«Дозвонился до Филипенко [руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области — прим.ред.]. Он сказал, что никакого разрешения на эти работы не выдавалось, что сейчас же их специалист выедет, прекратит работы и составит акт. Теперь посмотрим, что будет на самом деле».

Пользователь Оксана Ланцова подтверждает то, что муниципалитет пребывает в неведении по факту уничтожения плитки на объекте культурного наследия:

«Позвонила Евгению Александровичу Самарцеву (архитектору района), он сейчас пошёл к объекту. Отдел архитектуры района не в курсе».

UPD 02.06: Оксана Ланцова продолжает держать пользователей в курсе событий:

«В 14.20 кран уже стоял в другом месте, а охранница из здания доказывала, что никто плитку здесь не отбивал, она сама недавно упала и не было на этом месте никакого крана. Поэтому ни Аксарин [заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области — прим.ред.], ни Самарцев крана здесь не увидели, только отбитую плитку!»

Напомним, особняк купца Сурошникова собирались восстановить до конца этого года. Согласно техническому заданию, в здании площадью 1882 квадратных метра должны были отреставрировать фасад, провести укрепление перекрытий и фундамента, отремонтировать кровли, а также заменить окна и двери. Стоимость работ оценивалась в 139,29 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены в течение 173 дней с момента заключения договора.

Особняк купца Сурошникова является объектом культурного наследия федерального значения. В здании находится финансовое управление Министерства обороны по Самарской области. Состояние здания давно требует реставрации, однако в военном ведомстве всерьёз задумались о такой необходимости лишь в 2014 году, когда частично обрушился фасад особняка. Памятник был огорожен, были проведены необходимые исследования, составлены документы и подготовлена смета. В 2015 году стоимость работ оценивалась в 300 миллионов рублей, однако реставрация объекта культурного наследия начнётся лишь два года спустя и за сумму вдвое меньшую, чем в 2015-м.
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