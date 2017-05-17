Ремонтировать склон площади Славы в Самаре без всякой конкурентной процедуры губернские власти доверили ООО «ВолгаСтройКонсалт»

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Стоимость контракта составила 36 миллионов 428 тысяч рублей.

На конкурс по определению подрядчика для осуществления третьего этапа реконструкции, то есть ремонта склона под площадью Славы в областной столице, была подана всего одна заявка. И несмотря на то, что открытый аукцион был признан несостоявшимся, департамент управления делами Николая Меркушкина ничтоже сумняшеся принял решение заключить контракт с единственным претендентом - ООО «ВолгаСтройКонсалт», пишет Засекин.ру

В итоге начальная стоимость контракта была снижена всего на 50 тысяч рублей – до 36 миллионов 428 тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки, ремонт склона под «стеной Меркушкина» должен завершиться 31 декабря этого года выполнением электромонтажных работ, высадкой «живой изгороди» и цветников, устройством системы канализации и, самое главное, семи фонтанов и амфитеатра.

Напомним, что победителем двухэтапного конкурса на «выполнение работ по созданию произведения искусства «Мемориальный комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области» стала также ремонтно-строительная фирма «ВолгаСтройКонсалт», которая готова сотворить «художественный шедевр» для Николая Меркушкина за 74 миллиона 980 тысяч рублей. Единственный конкурент «ВолгаСтройКонсалта» по созданию произведения искусства из подпорной стены предлагал за свои услуги на три с половиной миллиона меньше, но был забракован из-за ошибок при подаче заявки.

Как писал «Засекин», губернатор и члены его команды созидания объявили так называемую «стену Меркушкина» будущим произведением искусства и на фоне протестов возмущённых сокращением социальной поддержки пенсионеров решили потратить 75 миллионов бюджетных рублей на высокохудожественное заполнение тематических ниш «бетонной подпорной стены длиной около 100 метров и высотой 6,448 метра».

На официальном портале госзакупок опубликованы условия и результаты двухэтапного конкурса на «выполнение работ по созданию произведения искусства «Мемориальный комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области».

Как утверждается в техническом задании к конкурсу, «мемориальный комплекс представляет из себя бетонную подпорную стену длиной около 100 метров и высотой 6,448 метра, выгнутую с радиусом около 110 метров, образующую информационную стелу «Гордость, честь и слава Самарской области». Стела разделена пилястрами на 20 ниш с габаритами 4 метра по горизонтали на 5 метров по вертикали, глубина около 30 см. В центральной части мемориального комплекса расположен стилизованный обелиск с гербом Самарской области. Мемориальный комплекс отделан белым мрамором (месторождение Коелга). В нишах предусмотрена верхняя подсветка, на пилястрах — подсветка в нижней части. Нижняя часть стены выполнена в виде ступени шириной 40 см и высотой 20 см., предназначенной для возложения цветов. С той же целью в центральной части стелы выполнен стол в основании стилизованного обелиска глубиной 60 см, высотой 64 см и шириной около 4 метров. При восприятии с фарватера реки Волги и с Волжского проспекта мемориальный комплекс воспринимается как неотъемлемая часть монумента Славы и масштабно сопоставляется со зданием Правительства Самарской области и храмом Георгия Победоносца. Этим соображением продиктованы габариты мемориального комплекса и материал отделки. С такого расстояния информационная часть, предполагаемая к размещению в нишах, будет восприниматься обобщёнными пятнами».

Победитель губернаторского конкурса, ООО «ВолгаСтройКонсалт», должен разработать «архитектурные эскизы мемориального комплекса с информационно-художественным наполнением, поэлементное решение каждого информационного блока, объемно-шрифтовое решение надписей, визуализацию комплекса в целом и его элементов, составить пояснительную записку с указанием параметров и вида материалов на оформление элементов комплекса. Учесть в эскизах как целостность восприятия объекта – большое расстояние, так и детальное – читабельность, соразмерность. Представить в демонстрационных материалах проекции всего реконструируемого комплекса площади Славы для целостного восприятия принимаемых проектных решений; предоставить эскиз внешнего вида стелы, в том числе в темное время суток. Композиция изготавливается в соответствии с утверждённым эскизом и моделью с дополнительной обработкой после отливки - чеканкой, шлифовкой, полировкой, патинированием и антикоррозионной обработкой».

Срок выполнения работ, включая доставку и монтаж – 300 дней с даты заключения контракта.

Добавим, что слово «стела» высокообразованные составители технического задания пишут с двумя буквами «л» и с заглавной буквы – «Стелла».

Ранее на реконструкцию площади Славы перед домом правительства Самарской области и прилегающего склона, включая скандальную «стену Меркушкина», уже было освоено свыше 300 миллионов бюджетных рублей.