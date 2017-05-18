Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле
18 мая 2017 22:23
110
Вице-губернатор Самарской области, курирующий подготовку к ЧМ-2018 Александр Фетисов постоянно подчеркивает важность качества всех строительных работ, пишет samara.mk.ru. По его словам, важно не только достойно выглядеть перед гостями, но и стараться, чтобы наследие чемпионата прослужило самарцам долгие годы.
Что происходит на самом деле, сообщают в своих отчетах активисты-контролеры.
Недавний отчет о такой работе – проверено 15 дорог, отремонтированных на средства системы «Платон». Обнаружены мелкие недочеты – просадки люков, бордюров, не убран строительный мусор. Огрехи уже начали устранять.
Таким образом выходит, что строительные работы идут разом почти на всех важных дорогах Самары – тут капитальная реконструкция, строят развязку, там делают кольцо, здесь исправляют недочеты прошлых годов… Не зря еще в начале весны главный дорожный полицейский области Юрий Антонов посоветовал самарцам пересесть на велосипеды.
- Самарцы постепенно приспособились к постоянным транспортным коллапсам – планируют свои маршруты с учетом утренних и вечерних пробок, объезжают проблемные участки, - рассказывает руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63» Аркадий Лазарев. - Скорость движения транспорта в Самаре стала ниже, но аварий при этом не стало меньше. По нашим данным 136 водителей уже подали в суд на компании, ремонтирующие дороги – потребовали компенсации за ущерб от их недочетов в работе. Например, на Московском шоссе по дороге в микрорайон Крутые Ключи не было освещения, машины вылетали на бордюры, а отсутствие ограничительных знаков на участках, где срезали асфальт, стали причиной попадания машин в ямы. Обо всех подобных проблемах нужно сообщать по телефону горячей линии 340-01-02. Сотрудники ГИБДД обычно быстро реагируют, выезжают на место, например, чтобы отрегулировать движение в образовавшейся пробке.
Еще одна проблема «дорожной эпопеи» в Самаре – многотонные грузовики, которые везут строительный материал к ремонтируемым участкам.
- На въезде на Южный мост со стороны «Амбара» стояли знаки, ограничивающие вес машин. В связи с ремонтом моста знаки зачехлили, иногородние водители едут на грузовиках весом до 20 тонн, а местные намеренно ради экономии и наживы нарушают правила. Сотрудники ГИБДД не всегда успевают их перехватить. Машины, груженые щебнем разбивают дорогу на улице Максима Горького. Есть похожая проблема на новом Кировском мосту, по нему грузовики весом до 58 тонн ездили даже до просушки моста, в апреле. Это большая нагрузка для моста и вообще криминал, это нужно контролировать, - обрисовал ситуацию Аркадий Лазарев. - Получается, одно делаем, другое разрушаем, все въезды в город под риском разрушения сейчас.
«Все успеем к декабрю 2017-го»
Масштаб дорожных работ в областном центре глобальный и в натуральном и в финансовом смыслах. Начиная с 2015 года и до 2018-го в реконструкцию транспортной сети города вложат в общей сложности 24 млрд рублей.
- В указанную сумму также включены затраты на покупку 10 низкопольных трамваев Усть-Катавского завода. Они приобретены на условиях лизинга и будут выпущены по маршрутам уже в июне, - сообщил Александр Фетисов.
На сегодняшний день идет ремонт на восьми главных участках – объектах регионального значения и более чем 25 объектах городского значения.
Реконструкция Московского шоссе, капитальный ремонт улицы Ново-Садовой, реконструкция улицы Ташкенской со строительством путепровода через ул.Демократическая, строительство новых улиц Арена-2018 и Дальняя, ремонт Волжского шоссе – эти объекты главные в рамках подготовки к ЧМ. Вдобавок ко всему полным ходом идет строительство Фрунзенского моста, а в центре города обустраивают кольцевую развязку на пересечении Московского шоссе и улиц Луначарского и Гагарина.
В подрядчиках региональные власти-заказчики работ уверены. Говорят, предпочтение отдавали специально местным компаниям, которые доказали свои возможности, имеют собственные заводы по производству стройматериалов.
- Строительство будет завершено в срок. Основные объекты – Московское шоссе и улица Ново-Садовая будут готовы к концу 2017 года, они у нас в «зеленой зоне», - заверил Фетисов.
В 20 числах июня обещают открыть движение по проспекту Кирова на пересечении с Московским шоссе. Проехать мимо «Самолета» можно будет без преград. Правда, во время благоустройства "кольца" возможны частичные перекрытия движения, но точных сроков власти пока не называют.
Признают в правительстве области и сложную ситуацию в части согласования работ между разными ведомствами. Так, ремонт теплосетей и водовода заставляет коммунальщиков вскрывать новый асфальт.
- В этом направлении нам есть над чем работать, - отметил Фетисов.
Что сейчас на Южном мосту?
Южный мост до глубокой осени будет работать в ограниченном режиме. Движение автотранспорта осуществляется по двум полосам (одна в город и одна из города).
По сообщениям местных властей сейчас на мосту и путепроводе «Аврора» демонтировали покрытие, швы, тротуарные блоки и ограждения, сняли защитный слой. Рабочие на мосту ведут армирование консолей балок пролетных строений и убирают фонари.
Не лишним будет напомнить, как на время ремонта моста организовано движение автобусов пригородного сообщения №141 «Южный город – Центральный автовокзал» и муниципального транспорта. Они едут до остановок «Мягкая кровля» и «Ясный переулок» (с другой стороны моста), потом пассажиры пешком проходят 750 метров до улицы Промышленности и с тем же билетом пересаживаются на другой транспорт.
Маршрутки № 392, 140А, 429, 492 ездят как прежде, без изменений едут по Южному мосту.
Утром и вечером добраться в центр города минуя Южный мост можно на пригородных поездах: Новокуйбышевск – Самара и трех поездах сообщением Самара – Новокуйбышевск. В составы электричек даже добавили дополнительные вагоны.
Высказывали власти соображения об организации лодочной переправы, сооружении понтонного моста через реку Самару. Однако пока реализация этих планов не видна.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 мая 2017 22:23
В подрядчиках региональные власти-заказчики работ уверены. Говорят, предпочтение отдавали специально местным компаниям, которые доказали свои возможности,... Благоустройство региона
110
18 мая 2017 21:16
С 22 мая движение по улице Демократической сузят до двух полос в обе стороны сроком на два месяца. Благоустройство региона
103
18 мая 2017 19:54
За несколько десятков лет эксплуатации износились коммуникации, чаша фонтана. Благоустройство региона
133
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8419
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7094
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5461
Всё в Дом
4 мая 2017 10:35
Пуховые подушки - классика “жанра”. Бесспорно, они очень удобные, мягкие, практичные и при этом простые в уходе. Сегодня мы расскажем, как именно нужно... Всё в Дом
173
2 мая 2017 10:29
Открытие столовой при правильном выборе места дислокации является одним из удачных примеров стартапа для организации собственного дела. Стоит учесть, что... Всё в Дом
115
26 апреля 2017 11:12Чем и зачем нужно периодически чистить кофемашины?
Многие виды современной бытовой техники не могут у нас бесперебойно работать длительное время из-за контакта с водопроводной водой. Всё в Дом
135
ЖКХ
18 мая 2017 19:48
Ремонт теплотрассы выполнен на 50%. ЖКХ
110
18 мая 2017 19:38
К 2:00 рабочие уложили участок новой трубы протяженностью 12,5 метров. ЖКХ
129
18 мая 2017 12:27
Там было выявлено повреждение теплотрассы диаметром 400 мм. ЖКХ
141
Экология
17 мая 2017 10:17
Вывезено 110 тонн твердых бытовых отходов и строительного мусора. Экология
263
8 мая 2017 10:56
Синоптики предупреждают о возможном дожде. Экология
480
5 мая 2017 13:52
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами. Экология
287
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
527
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1165
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1326
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1508
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2809
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1679
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1481
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1114
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
629
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1017
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2262
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3280
Мероприятия