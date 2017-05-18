Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

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Что происходит на самом деле, сообщают в своих отчетах активисты-контролеры.Недавний отчет о такой работе – проверено 15 дорог, отремонтированных на средства системы «Платон». Обнаружены мелкие недочеты – просадки люков, бордюров, не убран строительный мусор. Огрехи уже начали устранять.Таким образом выходит, что строительные работы идут разом почти на всех важных дорогах Самары – тут капитальная реконструкция, строят развязку, там делают кольцо, здесь исправляют недочеты прошлых годов… Не зря еще в начале весны главный дорожный полицейский области Юрий Антонов посоветовал самарцам пересесть на велосипеды.- Самарцы постепенно приспособились к постоянным транспортным коллапсам – планируют свои маршруты с учетом утренних и вечерних пробок, объезжают проблемные участки, - рассказывает руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63» Аркадий Лазарев. - Скорость движения транспорта в Самаре стала ниже, но аварий при этом не стало меньше. По нашим данным 136 водителей уже подали в суд на компании, ремонтирующие дороги – потребовали компенсации за ущерб от их недочетов в работе. Например, на Московском шоссе по дороге в микрорайон Крутые Ключи не было освещения, машины вылетали на бордюры, а отсутствие ограничительных знаков на участках, где срезали асфальт, стали причиной попадания машин в ямы. Обо всех подобных проблемах нужно сообщать по телефону горячей линии 340-01-02. Сотрудники ГИБДД обычно быстро реагируют, выезжают на место, например, чтобы отрегулировать движение в образовавшейся пробке.Еще одна проблема «дорожной эпопеи» в Самаре – многотонные грузовики, которые везут строительный материал к ремонтируемым участкам.- На въезде на Южный мост со стороны «Амбара» стояли знаки, ограничивающие вес машин. В связи с ремонтом моста знаки зачехлили, иногородние водители едут на грузовиках весом до 20 тонн, а местные намеренно ради экономии и наживы нарушают правила. Сотрудники ГИБДД не всегда успевают их перехватить. Машины, груженые щебнем разбивают дорогу на улице Максима Горького. Есть похожая проблема на новом Кировском мосту, по нему грузовики весом до 58 тонн ездили даже до просушки моста, в апреле. Это большая нагрузка для моста и вообще криминал, это нужно контролировать, - обрисовал ситуацию Аркадий Лазарев. - Получается, одно делаем, другое разрушаем, все въезды в город под риском разрушения сейчас.Масштаб дорожных работ в областном центре глобальный и в натуральном и в финансовом смыслах. Начиная с 2015 года и до 2018-го в реконструкцию транспортной сети города вложат в общей сложности 24 млрд рублей.- В указанную сумму также включены затраты на покупку 10 низкопольных трамваев Усть-Катавского завода. Они приобретены на условиях лизинга и будут выпущены по маршрутам уже в июне, - сообщил Александр Фетисов.На сегодняшний день идет ремонт на восьми главных участках – объектах регионального значения и более чем 25 объектах городского значения.Реконструкция Московского шоссе, капитальный ремонт улицы Ново-Садовой, реконструкция улицы Ташкенской со строительством путепровода через ул.Демократическая, строительство новых улиц Арена-2018 и Дальняя, ремонт Волжского шоссе – эти объекты главные в рамках подготовки к ЧМ. Вдобавок ко всему полным ходом идет строительство Фрунзенского моста, а в центре города обустраивают кольцевую развязку на пересечении Московского шоссе и улиц Луначарского и Гагарина.В подрядчиках региональные власти-заказчики работ уверены. Говорят, предпочтение отдавали специально местным компаниям, которые доказали свои возможности, имеют собственные заводы по производству стройматериалов.- Строительство будет завершено в срок. Основные объекты – Московское шоссе и улица Ново-Садовая будут готовы к концу 2017 года, они у нас в «зеленой зоне», - заверил Фетисов.В 20 числах июня обещают открыть движение по проспекту Кирова на пересечении с Московским шоссе. Проехать мимо «Самолета» можно будет без преград. Правда, во время благоустройства "кольца" возможны частичные перекрытия движения, но точных сроков власти пока не называют.Признают в правительстве области и сложную ситуацию в части согласования работ между разными ведомствами. Так, ремонт теплосетей и водовода заставляет коммунальщиков вскрывать новый асфальт.- В этом направлении нам есть над чем работать, - отметил Фетисов.Южный мост до глубокой осени будет работать в ограниченном режиме. Движение автотранспорта осуществляется по двум полосам (одна в город и одна из города).По сообщениям местных властей сейчас на мосту и путепроводе «Аврора» демонтировали покрытие, швы, тротуарные блоки и ограждения, сняли защитный слой. Рабочие на мосту ведут армирование консолей балок пролетных строений и убирают фонари.Не лишним будет напомнить, как на время ремонта моста организовано движение автобусов пригородного сообщения №141 «Южный город – Центральный автовокзал» и муниципального транспорта. Они едут до остановок «Мягкая кровля» и «Ясный переулок» (с другой стороны моста), потом пассажиры пешком проходят 750 метров до улицы Промышленности и с тем же билетом пересаживаются на другой транспорт.Маршрутки № 392, 140А, 429, 492 ездят как прежде, без изменений едут по Южному мосту.Утром и вечером добраться в центр города минуя Южный мост можно на пригородных поездах: Новокуйбышевск – Самара и трех поездах сообщением Самара – Новокуйбышевск. В составы электричек даже добавили дополнительные вагоны.Высказывали власти соображения об организации лодочной переправы, сооружении понтонного моста через реку Самару. Однако пока реализация этих планов не видна.