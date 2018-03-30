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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Ремонт Заводского шоссе в районе Юнгородка планируют начать в 2019 году

30 марта 2018 20:40
181
Проект реконструкции дороги уже готов, но в этом году на его реализацию деньги в бюджете не заложили.
Как стало известно из сообщения представителей городского департамента градостроительства Самары, ремонт Заводского шоссе на участке от улицы Земеца до проспекта Кирова намечен на 2019 год. Проект реконструкции дороги уже готов, но в этом году на его реализацию деньги в бюджете не заложили, сообщает samarskie-voditeli.ru.


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Комментарии



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