Реконструкцию улицы Дачной планируют начать в 2019 году
28 марта 2018 15:18
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Пока ведется подготовительная работа по реконструкции улицы.
Реконструкцию улицы Дачной горожане ожидают уже несколько лет. Проект был готов еще в 2011 году, но он не прошел государственную экспертизу. Теперь по существующему проекту должна быть проведена корректировка, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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