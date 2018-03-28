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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Реконструкцию улицы Дачной планируют начать в 2019 году

28 марта 2018 15:18
141
Средства в бюджете города на эти цели уже предусмотрены.
Как стало известно из сообщения представителей департамента градостроительства города Самара, реконструкция улицы Дачной на участке от улицы Пензенской до Московского шоссе начнется в 2019 году. Средства в бюджете города на эти цели уже предусмотрены.

Пока ведется подготовительная работа по реконструкции улицы.

Реконструкцию улицы Дачной горожане ожидают уже несколько лет. Проект был готов еще в 2011 году, но он не прошел государственную экспертизу. Теперь по существующему проекту должна быть проведена корректировка, сообщает samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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