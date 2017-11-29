Реконструкция четвертой очереди набережной: все основные работы уже завершены
29 ноября 2017 16:32
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Проект реконструкции набережной предусматривает замену инженерных коммуникаций, асфальтового покрытия, ремонт подпорной стены, обновление скульптурной композиции «Ладья», обустройство амфитеатра и строительство фонтана. Также на набережной установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, построят новый стационарный общественный туалет, хозяйственно – бытовой корпус, установят видеонаблюдение, спортивные и детские площадки, обновят освещение, посадят деревья и кустарники.
На строительной площадке в настоящее время задействовано 65 человек и 12 единиц техники. По словам подрядчика, реконструкция набережной находится на одной из последних стадий, все основные работы уже завершены.
«Выполнены все демонтажные и бетонные работы на объекте. Готов амфитеатр, завершено строительство хозяйственно-бытового комплекса, в котором будут располагаться бытовые помещения, пункт охраны и туалет для маломобильных групп населения, - рассказал подрядчик. - Одной из новых достопримечательностей набережной станет каскадный фонтан. Все бетонные работы здесь тоже уже завершены, в настоящее время идет облицовка».
В рамках реконструкции обновилась и скульптурная композиция «Ладья»: «парус» покрасили и нанесли специальное покрытие, которое защитит его от граффити, был произведен ремонт основания, облицовка нижней части стелы гранитом.
Для маломобильных групп населения на набережной предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения с установкой подъемников вдоль лестничных спусков.
«Ремонт проходит под контролем общественников, - отметил начальник отдела технадзора МБУ «Управление капитального строительства» Самары Алексей Фомченков. - Работы ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время реконструкция выполнена на 70%».
Срок окончания строительно-монтажных работ – март 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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