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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Реконструкция автодороги Тольятти-Ягодное начнется уже в 2019 году

4 апреля 2019 18:10
67
Самарская область получит из федерального бюджета средства на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное.
Самарская область получит из федерального бюджета средства на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение о распределении дополнительных денежных средств на реализацию нацпроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вопрос о выделении софинансирования реконструкции дороги активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости развития Самарско-Тольяттинской агломерации в своем Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

«Разговор про Самарско-Тольяттинскую агломерацию, в которой сегодня проживают 3/4 жителей региона, идет давно. Она является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране. Но и во времена плановой экономики, и в постсоветский период развитие агломерации шло стихийно. Основным мотивом, основной движущей силой процесса было стремление людей, живущих в крупных городах, приобрести жилье, земельный участок где-то за городом, где дешевле, просторнее, экологичнее. И наоборот – стремление сельчан и жителей малых городов получить работу в Самаре и Тольятти. И сегодня мы каждый день видим маятниковые транспортные потоки из города и в город. А летом в выходные дни пиковая нагрузка на магистрали создает многокилометровые пробки», — подчеркнул Губернатор.

Объем первого федерального транша на начало реконструкции составит 200 млн рублей. Еще 300 млн рублей заложено в бюджете Самарской области. «Этих средств достаточно, чтобы начать реконструкцию дороги уже в этом году», — говорит министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Проектом реконструкции Тольятти-Ягодное предусмотрено расширение проезжей части до 4-х полос движения и строительство двух транспортных развязок на въездах на территорию Особой экономической зоны в Тольятти и путепровода для проезда сельскохозяйственной техники. Протяженность участка реконструкции составляет — 7,66 км, а общая стоимость — 2,6 млрд рублей.

Автомобильная дорога Тольятти-Ягодное обеспечит транспортную связь Особой экономической зоны Тольятти и ПАО «АвтоВАЗ» с перспективным мостовым переходом через реку Волгу с обходом города Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал». На строительство мостового перехода из федерального бюджета с 2019 по 2021 годы выделено 30,8 млрд рублей млрд рублей, а общая сумма федеральных поступлений до 2024 года составит 67 млрд рублей. Реализация проекта предусмотрена в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной и инфраструктуры в составе Федерального проекта «Европа — Западный Китай», передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



Благоустройство региона
4 апреля 2019  18:10
Самарская область получит из федерального бюджета средства на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное.
Реконструкция автодороги Тольятти-Ягодное начнется уже в 2019 году
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