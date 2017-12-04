Работы по уборке снега в Самаре ведутся в оперативном режиме

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В понедельник, 4 декабря, на рабочем совещании в администрации Самары обсудили работу по уборке снега.Так, в ночь с 3 на 4 декабря было задействовано 106 машин спецтехники. Днем ее количество увеличилось до 135 единиц. В первую очередь расчищаются улицы с интенсивным движением общественного транспорта, подъезды к социальным учреждениям и посадочные площадки.Временно исполняющий полномочия главы Самарыобратил внимание на недостаточную оперативность уборки внутриквартальных территорий. Он отметил, что из общего числа дворников утром работало меньше трети.Также Владимир Василенко поручил главам районных администраций внести изменения в график выхода дворников, сообщает пресс-служба горадминистрации.«Снег пошел – дворники вышли на уборку. И к восьми утра территория должна быть очищена», - подчеркнул он.В настоящее время очистка городских территорий от снега продолжается. Количество техники и специалистов, вышедших на уборку, отслеживается в постоянном режиме.