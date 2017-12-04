Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ранее судимые мужчины 1966 и 1986 годов рождения признались стражам правопорядка, что сняли крышки с канализационных колодцев в одном из соседних дворов.
В Самаре задержали двух похитителей канализационных люков
Эту территорию, скорее всего, удастся уберечь от застройки.
Верховный суд оставил в силе решение Думы Тольятти по участку напротив «1000 мелочей»
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды региона, представляющие общеобразовательные учреждения.
В Самаре и Отрадном пройдет областной финал турнира «Мини-футбол - в школу»
В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие,
В Жигулевске мужчина похитил 1 000 метров алюминиевых проводов с линии электропередач
Он посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате - самым важным социально значимым направлениям в деятельности Службы.
Cудебные приставы Самарской области проводят рейд «В Новый год - без долгов!»
12 декабря с 12.00 до 20.00 часов по местному времени.
Судебные приставы Самарской области проведут «День единого приема граждан»
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…» В ней выступят солисты и лучшие творческие коллективы национальных общественных объединений региона.
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…»
Жительницу Уральска за кражу в Самарской области нашли по отпечатку пальца три года спустя У 80-летней пенсионерки она похитила из дома деньги и ювелирные изделия.
Жительницу Уральска за кражу в Самарской области нашли по отпечатку пальца три года спустя
сегодня  Понедельник, 4 декабря, 17:03
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/12:
USD 58.52
-0.06
EUR 69.75
0.23
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Работы по уборке снега в Самаре ведутся в оперативном режиме

4 декабря 2017 13:42
153
Работы по уборке снега в Самаре ведутся в оперативном режиме В ночь с 3 на 4 декабря было задействовано 106 машин спецтехники.
В ночь с 3 на 4 декабря было задействовано 106 машин спецтехники.

В понедельник, 4 декабря, на рабочем совещании в администрации Самары обсудили работу по уборке снега.
Так, в ночь с 3 на 4 декабря было задействовано 106 машин спецтехники. Днем ее количество увеличилось до 135 единиц. В первую очередь расчищаются улицы с интенсивным движением общественного транспорта, подъезды к социальным учреждениям и посадочные площадки.

Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко обратил внимание на недостаточную оперативность уборки внутриквартальных территорий. Он отметил, что из общего числа дворников утром работало меньше трети.
Также Владимир Василенко поручил главам районных администраций внести изменения в график выхода дворников, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Снег пошел – дворники вышли на уборку. И к восьми утра территория должна быть очищена», - подчеркнул он.
В настоящее время очистка городских территорий от снега продолжается. Количество техники и специалистов, вышедших на уборку, отслеживается в постоянном режиме.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
4 декабря 2017  13:42
Работы по уборке снега в Самаре ведутся в оперативном режиме В ночь с 3 на 4 декабря было задействовано 106 машин спецтехники.
Работы по уборке снега в Самаре ведутся в оперативном режиме
В ночь с 3 на 4 декабря было задействовано 106 машин спецтехники. Благоустройство региона
152
4 декабря 2017  12:03
Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе
Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут"
Срок добровольного сноса - до 25 января. Благоустройство региона
252
4 декабря 2017  11:18
Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
Работы по расчистке леса являлись частью Всероссийской экологической акции «Живи лес» и участие в них приняли более 3 тысяч человек. Благоустройство региона
645
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
136
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
129
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10620
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
289
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
167
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
272
Весь список
ЖКХ
4 декабря 2017  12:24
УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же Всех жильцов призывают своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги!
УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же
Всех жильцов призывают своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги! ЖКХ
137
30 ноября 2017  17:01
Эффективная охрана труда – дело важное и интересное
Эффективная охрана труда – дело важное и интересное
 В СКС состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда под председательством  врио министра труда, занятости и... ЖКХ
242
24 ноября 2017  14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Жители Самарской области теперь могут оперативно узнавать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность по коммунальным платежам
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».  ЖКХ
881
Весь список

Экология
1 декабря 2017  13:27
Сызранский НПЗ выпустил в Саратовское водохранилище мальков стерляди и толстолобика Благодаря таким экологическим акциям река будет прирастать рыбными запасами.
Сызранский НПЗ выпустил в Саратовское водохранилище мальков стерляди и толстолобика
Благодаря таким экологическим акциям река будет прирастать рыбными запасами. Экология
230
29 ноября 2017  09:40
В первые дни декабря в Самарской области синоптики не ждут существенных осадков Завершится декабрь потеплением.
В первые дни декабря в Самарской области синоптики не ждут существенных осадков
Завершится декабрь потеплением. Экология
432
27 ноября 2017  14:00
До конца ноября в Самарской области сохранится довольно теплая погода Осадков синоптики не прогнозируют.
До конца ноября в Самарской области сохранится довольно теплая погода
Осадков синоптики не прогнозируют. Экология
808
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5131
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1813
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8703
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2495
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10065
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2863
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2191
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1473
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1826
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1714
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1439
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3069
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…»
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
В Самаре отметят День неизвестного солдата
Весь список
Популярное
за сегодня

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1309

Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

645

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

578
за неделю

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области

1738

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

1706

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1629
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда