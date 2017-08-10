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ит.Завершающий этап работ – это укладка рулонного газона.По словам представителя МП г. о. Самара «Спецремстойзеленхоз» - ремонт склона и откоса – процесс трудоемкий, из-за уклона большую часть работ специалисты выполняют вручную. Сначала рабочие снимают грунт – это около 20 см, потом приступают к работам по устройству систем автополива, установке георешеток, их армированию и засыпке черноземом.Раньше автополива на этом участке не было, и рабочие были вынуждены каждое утро вручную подключать шланги и разбрызгиватели. Сейчас система автополива будет действовать на всем протяжении Куйбышевского откоса и Вилоновского склона и охватывать всю территорию – ее протяженность составит около 1,7 км.Вместо опалубки, которая за долгие годы эксплуатация пришла в негодность, на Куйбышевском откосе и Вилоновском склоне устанавливают георешетки, они укрепят склон и не допустят схода грунта.После завершения подготовительных работ тут будет уложен рулонный газон площадью почти 5 000 квадратных метров.Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона планируется завершить до 31 августа 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru