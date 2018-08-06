Работы по обновлению сквера на пересечении улиц Победы и Юбилейной завершены наполовину
6 августа 2018 18:50
98
На территории района в 2018 году по приоритетному проекту будет отремонтировано 3 общественных пространства – сквер в районе дома №146 по улице Ташкентской, сквер Дубовый колок с прудом и сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной.
По просьбам местных жителей, в сквере на Ташкентской обновят покрытие пешеходных дорожек, газонную часть, обустроят цветники, установят опоры освещения и малые архитектурные формы.
«В проект заложены стандартные виды работ, но несмотря на это объект будет разительно отличаться от других: одна из местных жительниц предложила оригинальное решение по обустройству дорожек и цветников. Мы адаптировали это решение под наше общественное пространство», - рассказала заместитель главы районной администрации Роза Насырова.
Работы на объекте начались не так давно, и для того, чтобы открыть сквер для посетителей к 1 сентября, Глава города поручила представителям подрядной организации нарастить темпы.
Ускориться необходимо и специалистам, проводящим работы в сквере Дубовый колок. К настоящему моменту завершаются демонтажные работы, впереди – укладка асфальтобетонного покрытия на тротуаре и парковке, установка бордюрного камня, ремонт сцены и лестниц, очистка пруда и установка ограждений по его периметру, работы по озеленению территории, установке лавочек, урн и опор освещения.
«Площадь сквера внушительная, объем работ здесь достаточно большой, но это не значит, что вам будет дана возможность перенести сроки окончания ремонтных работ. Вызывайте дополнительные бригады, организуйте работу в несколько смен, но соблюдайте график», - обратилась Елена Лапушкина к представителю подрядной организации.
Лидер по объему выполненных работ в Кировском районе – сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной. Объект готов к открытию почти наполовину: окончены все демонтажные работы, завершается установка бордюрного камня и асфальтового покрытия. В ближайшее время здесь остановят новые элементы уличной мебели и разобьют газоны. Глава города поручила держать темп и привести в порядок линии электропередач, а также провести санитарную обрезку деревьев.
В ходе выездного совещания Елена Лапушкина также посетила парк 50-летия Октября. Напомним, что капитальный ремонт объекта, более известного как парк Металлургов, начался в августе 2017 года. Работы по ремонту проходят в несколько этапов, два из которых уже завершены. За это время обновили пешеходные дорожки, отремонтировали входные группы, установили детскую площадку, обновили конструкцию фонтана, отреставрировали чашу озера, сценическую и танцевальную площадки, установили дополнительные опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Ряд работ был выполнен некачественно, и в настоящее время подрядчик устраняет выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств.
Параллельно с этим стартовал третий этап обновления парка. Этот этап предполагает ликвидацию аварийных деревьев и рекультивацию грунта, завершение работ по электро- и водоснабжению парка, ремонт помещения для проката коньков и работ по благоустройству территории. Глава города поручила руководителю муниципального предприятия «Парки Самары» Евгению Кришталю и руководству районной администрации в ежедневном режиме контролировать исполнение работ и их качество.
«Парк Металлургов – особый объект, к нему с трепетом относятся жители города, особенно Кировского района. Он заслуживает пристального внимания и тщательного контроля за исполнением ремонтных работ. Подрядчику необходимо учесть все недочеты и не допустить их на финальном этапе», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
6 августа 2018 16:58
Только на строительстве пролетного строения, не считая других объектов мостового перехода, работают 220 человек. Благоустройство региона
131
6 августа 2018 11:57
Все работы должны быть выполнены до 30 сентября. Благоустройство региона
196
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
746
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
279
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
343
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
599
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
267
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
261
ЖКХ
4 августа 2018 20:23
Земляные работы для замены канализационной трубы диаметром 1500мм продолжаются. ЖКХ
650
4 августа 2018 20:13
Всю ночь с 3 на 4 августа сотрудники "РКС-Самара" вели земляные работы. Сегодня в Самару из области был доставлен экскаватор с 18-ти метровой стрелой. Он уже... ЖКХ
425
3 августа 2018 23:28
Ситуация осложняется тем, что диаметр вышедшей из строя трубы – 1500 мм, она изготавливается только по специальному заказу. ЖКХ
809
Экология
6 августа 2018 14:02
На территориях ведут индивидуальное жилищное строительство. Экология
190
3 августа 2018 10:57
В речном порту Сызрани было выявлено 8 преступлений. Экология
183
2 августа 2018 10:26
Участники похода будут проводить субботники вдоль береговой линии Волги. Экология
252
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
195
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
670
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
608
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1126
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
894
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
936
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1542
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1515
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3206
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2292
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3433
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
734
Мероприятия