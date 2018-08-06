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Работы по обновлению сквера на пересечении улиц Победы и Юбилейной завершены наполовину

6 августа 2018 18:50
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В ближайшее время здесь остановят новые элементы уличной мебели и разобьют газоны.
 В минувшие выходные глава Самары Елена Лапушкина завершила серию выездных совещаний, в ходе которых проводила осмотр общественных пространств, благоустраиваемых по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Последним районом, в котором она оценила темпы и качество работ, стал Кировский.

На территории района в 2018 году по приоритетному проекту будет отремонтировано 3 общественных пространства – сквер в районе дома №146 по улице Ташкентской, сквер Дубовый колок с прудом и сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной.

По просьбам местных жителей, в сквере на Ташкентской обновят покрытие пешеходных дорожек, газонную часть, обустроят цветники, установят опоры освещения и малые архитектурные формы.

«В проект заложены стандартные виды работ, но несмотря на это объект будет разительно отличаться от других: одна из местных жительниц предложила оригинальное решение по обустройству дорожек и цветников. Мы адаптировали это решение под наше общественное пространство», - рассказала заместитель главы районной администрации Роза Насырова.

Работы на объекте начались не так давно, и для того, чтобы открыть сквер для посетителей к 1 сентября, Глава города поручила представителям подрядной организации нарастить темпы.

Ускориться необходимо и специалистам, проводящим работы в сквере Дубовый колок. К настоящему моменту завершаются демонтажные работы, впереди – укладка асфальтобетонного покрытия на тротуаре и парковке, установка бордюрного камня, ремонт сцены и лестниц, очистка пруда и установка ограждений по его периметру, работы по озеленению территории, установке лавочек, урн и опор освещения.

«Площадь сквера внушительная, объем работ здесь достаточно большой, но это не значит, что вам будет дана возможность перенести сроки окончания ремонтных работ. Вызывайте дополнительные бригады, организуйте работу в несколько смен, но соблюдайте график», - обратилась Елена Лапушкина к представителю подрядной организации.

Лидер по объему выполненных работ в Кировском районе – сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейной. Объект готов к открытию почти наполовину: окончены все демонтажные работы, завершается установка бордюрного камня и асфальтового покрытия. В ближайшее время здесь остановят новые элементы уличной мебели и разобьют газоны. Глава города поручила держать темп и привести в порядок линии электропередач, а также провести санитарную обрезку деревьев.

В ходе выездного совещания Елена Лапушкина также посетила парк 50-летия Октября. Напомним, что капитальный ремонт объекта, более известного как парк Металлургов, начался в августе 2017 года. Работы по ремонту проходят в несколько этапов, два из которых уже завершены. За это время обновили пешеходные дорожки, отремонтировали входные группы, установили детскую площадку, обновили конструкцию фонтана, отреставрировали чашу озера, сценическую и танцевальную площадки, установили дополнительные опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Ряд работ был выполнен некачественно, и в настоящее время подрядчик устраняет выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств.

Параллельно с этим стартовал третий этап обновления парка. Этот этап предполагает ликвидацию аварийных деревьев и рекультивацию грунта, завершение работ по электро- и водоснабжению парка, ремонт помещения для проката коньков и работ по благоустройству территории. Глава города поручила руководителю муниципального предприятия «Парки Самары» Евгению Кришталю и руководству районной администрации в ежедневном режиме контролировать исполнение работ и их качество.

«Парк Металлургов – особый объект, к нему с трепетом относятся жители города, особенно Кировского района. Он заслуживает пристального внимания и тщательного контроля за исполнением ремонтных работ. Подрядчику необходимо учесть все недочеты и не допустить их на финальном этапе», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии



Благоустройство региона
6 августа 2018  18:50
В ближайшее время здесь остановят новые элементы уличной мебели и разобьют газоны.
Работы по обновлению сквера на пересечении улиц Победы и Юбилейной завершены наполовину
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