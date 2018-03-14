Работы по консервации здания реального училища начнутся осенью

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На встрече обсуждался вопрос о состоянии и перспективах здания бывшего реального училища по адресу: ул. А.Толстого,31-33 / ул. Комсомольская, 18. Это объект культурного наследия федерального значения общей площадью 7482 кв.м. В училище с 1882 по 1889 годы обучался революционер Г.М. Кржижановский, а в 1897-1901 годах — писатель А.Н. Толстой. С ноября 2016 года здание передано в муниципальную собственность, земельный участок находится в собственности РФ.«Две недели назад, во время круглого стола в Доме архитектора, общественники выразили озабоченность — как объект охраняется, есть ли доступ для посторонних, насколько вероятен новый пожар. В том числе, говорили, какие работы необходимы, чтобы осадки не проникали внутрь здания и не разрушали его. Именно этот вопрос мы собрались обсудить сегодня. Кто будет восстанавливать здание и как его использовать – таких вопросов мы не ставим, обсуждаем только технические моменты», — рассказал зампред ДумыПо информации Администрации г.о. Самара, здание в данный момент имеет деформацию фундамента и вертикальные сквозные трещины, кровельное покрытие и стропильная конструкция крыши частично утрачены, чердачные перекрытия повреждены, на 2 и 3 этажах пустуют дверные и оконные проемы. Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области объект признан находящимся в неудовлетворительном состоянии.В целях ограничения свободного доступа и возникновения несчастных случаев, по периметру здания все оконные конструкции 1 этажа и входные группы закрыты профлистом. С 1 сентября 2017 года здание охраняет ЧОП «Арсенал» по контракту с городским департаментом управления имуществом.С 12 декабря объект культурного наследия закреплен на праве оперативного управления за Департаментом градостроительства г.о. Самара для проведения работ по консервации.«Главное сейчас – это противоаварийные мероприятия. Нужен проект работ и смета», — отметил депутатПредставители Департамента градостроительства рассказали, что разработка проекта первоочередных противоаварийных консервационных работ начнется этой весной. Стоимость проекта, учитывая, что здание — памятник федерального значения, составит 5,4 млн. руб. Достоверность этой цифры подтверждена в феврале 2018 года государственной экспертизой проектов в строительстве.«Ориентировочный срок заключения контракта на проектные работы – 23 апреля, — пояснила руководитель управления комплексного проектирования Департамента градостроительства г.о. Самара. – Когда будет сметная документация, будет понятна и стоимость противоаварийных работ. По предварительным подсчетам, потребуется 50 млн. рублей».По словам Яковлевой, срок выполнения проектных работ составляет 4 месяца. С учетом определения подрядчика с помощью процедуры торгов, противоаварийные работы должны начаться в октябре 2018 года, самой важной их частью станет замена кровли, сообщает пресс-служба гордумы Самары.