Прямо сейчас: Рабочие возводят копию первой крепости Самары — и один этаж уже готов!

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Рабочие уже собрали первый этаж башни.Башня будет трехэтажной со смотровой площадкой на вершине.Территорию комплекса, на которой возведут хозяйственную постройку и открытый кузнечный цех, обнесут деревянным частоколом.Весной здесь уложат плитку, разобьют газоны и цветники, а также установят скамейки и фонари.На все работы из областного бюджета выделили 10 млн рублей.Восстановление копии первой крепости Самары завершат не позднее 31 декабря 2017 года.Фото: администрация Самарской области/63.ru