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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Прямо сейчас: Рабочие возводят копию первой крепости Самары — и один этаж уже готов!

16 ноября 2017 20:40
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Восстановление копии первой крепости Самары завершат не позднее 31 декабря 2017 года.
В Самаре заново отстроят один из исторических памятников города. Речь идет о деревянной башне на пересечении улиц Водников и Кутякова, сообщает 63.ru, со ссылкой на мэрию города.

Рабочие уже собрали первый этаж башни.

Башня будет трехэтажной со смотровой площадкой на вершине.

Территорию комплекса, на которой возведут хозяйственную постройку и открытый кузнечный цех, обнесут деревянным частоколом.

Весной здесь уложат плитку, разобьют газоны и цветники, а также установят скамейки и фонари.

На все работы из областного бюджета выделили 10 млн рублей.

Восстановление копии первой крепости Самары завершат не позднее 31 декабря 2017 года.




Фото: администрация Самарской области/63.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
16 ноября 2017  20:40
Восстановление копии первой крепости Самары завершат не позднее 31 декабря 2017 года.
Прямо сейчас: Рабочие возводят копию первой крепости Самары — и один этаж уже готов!
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