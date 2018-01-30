Проведению реконструкции улицы 22 Партсъезда мешает трехэтажное здание, возведенное частным лицом
30 января 2018 17:01
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О необходимости начать реконструкцию улицы 22 Партсъезда власти говорят уже несколько лет. По плану 22 Партсехда должна быть непрерывной от улицы Солнечной и до Заводского шоссе. На участке от Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставрополькой планировалось построить четырехполосную дорогу.
Для реализации проекта потребуется изымать шесть земельных участков. Общая площадь этих участков 4902 кв.метра. По информации, взятой из кадастровой палаты, на участках расположены автомойка, СТО, строящееся здание. Для строительства и реконструкции дороги также будут использоваться и неразграниченные земли, общая площадь которых составляет 38357 кв. метров, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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