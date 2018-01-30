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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Проведению реконструкции улицы 22 Партсъезда мешает трехэтажное здание, возведенное частным лицом

30 января 2018 17:01
182
Проект реконструкции улицы 22 Партсъезда сейчас проходит процедуру утверждения.
Как стало известно из заявления министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, проект реконструкции улицы 22 Партсъезда сейчас проходит процедуру утверждения. При этом приоритетом является строительство дороги, которая соединит улицу Ново-Садовую с Московским шоссе. Но реализации данного проекта мешает незаконно возведенное трехэтажное здание. Частное лицо, бизнесмен, возвел здание на своем участке. Поэтому властям необходимо выкупить участок, а само здание снести.

О необходимости начать реконструкцию улицы 22 Партсъезда власти говорят уже несколько лет. По плану 22 Партсехда должна быть непрерывной от улицы Солнечной и до Заводского шоссе. На участке от Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставрополькой планировалось построить четырехполосную дорогу.

Для реализации проекта потребуется изымать шесть земельных участков. Общая площадь этих участков 4902 кв.метра. По информации, взятой из кадастровой палаты, на участках расположены автомойка, СТО, строящееся здание. Для строительства и реконструкции дороги также будут использоваться и неразграниченные земли, общая площадь которых составляет 38357 кв. метров, сообщает samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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