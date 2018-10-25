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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Пролетное строение «Фрунзенского» моста соединили с берегами

25 октября 2018 14:12
983
Окончательно возведение конструкции будет завершено после того как специалисты выполнят сварку всех стыков и устройство болтовых соединений.
Подрядная организация АО «СТГ» завершила монтаж крайних участков пролетного строения моста через р. Самару, который входит в комплекс объектов мостового перехода «Фрунзенский». Таким образом, полностью собранное пролетное строение протяженностью 667 метров соединило оба берега левого притока реки Волги. Окончательно возведение конструкции будет завершено после того как специалисты выполнят сварку всех стыков и устройство болтовых соединений.

«В данный момент мы производим работы по оформлению стыков элементов пролетного строения. Также ведется подготовка для опускания пролетного строения на опорные части. Сейчас между опорами и пролетом находятся временные конструкции, которые позволили надвинуть конструкцию мосту в пролетное положение», — говорит начальник участка Олег Соколенко.

Процесс монтажа и сварки всего пролетного строения — его руслового сегмента и надземных участков, возведенных методом надвижки и посредством кранов соответственно — проводится под непрерывным контролем специалистов собственной лаборатории неразрушающего контроля АО «СТГ». Металлоконструкции проходят целый ряд экспертиз — от входного контроля на заводе-изготовителе и проверки химического состава металла до ультразвуковой диагностики выполненных в ходе надвижки сварных соединений. Результаты комплекса проводимых мероприятий подтверждают высокое качество материалов и выполняемых работ.

Работы по надвижке пролетного строения мостового перехода «Фрунзенский» начаты в январе 2017 года и продолжались 1 год и 9 месяцев. Общий вес смонтированных металлоконструкций всего пролетного строения составил 9 208 тонн.

«Основные сложности остались позади. Конструкция доехала и встала в проектное положение в нужные сроки. В течение месяца мы завершим монтаж пролетного строения и приступим к устройству плиты проезжей части», — говорит эксперт по строительному контролю группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» Руслан Мансумов.

Основанием проезжей части будет монолитная плита, объединенная с металлической конструкцией пролетного строения. Бетонирование крайних участков пролета на правом и левом берегах начнется уже в этом году, а завершить эти работы планируется не позже середины 2019 года.

Параллельно с работами по строительству моста продолжаются работы на других объектах мостового перехода – развязках на ул. Фрунзе, ул. Шоссейной и основном ходе автомобильной дороги.

Напомним, что августе текущего года Глава региона Дмитрий Азаров провел ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, по итогам которых достигнута договоренность об увеличении финансирования мостового перехода «Фрунзенский» из федерального бюджета в 2018 году. «Важно то, что принято решение увеличения финансирования сооружения мостового перехода уже по текущему году, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это ускоряет сроки, давая реальную возможность завершения работ в следующем году. К этому мы будем стремиться».

О проекте

Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина — 70,7 м), транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

К настоящему моменту построен мост через озеро Банное, возведены все 8 опор моста через реку Самару, путепровод на съезде С-3 над автодорогой основного хода развязки на ул. Шоссейной. Завершается строительство пролетного строения моста через р. Самару, ведется строительство других объектов мостового перехода на обоих берегах реки. Работы осуществляются в соответствии с утвержденным графиком, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:    youtube.com
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Комментарии



Благоустройство региона
25 октября 2018  14:12
Окончательно возведение конструкции будет завершено после того как специалисты выполнят сварку всех стыков и устройство болтовых соединений.
Пролетное строение «Фрунзенского» моста соединили с берегами
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