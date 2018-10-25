Пролетное строение «Фрунзенского» моста соединили с берегами

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«В данный момент мы производим работы по оформлению стыков элементов пролетного строения. Также ведется подготовка для опускания пролетного строения на опорные части. Сейчас между опорами и пролетом находятся временные конструкции, которые позволили надвинуть конструкцию мосту в пролетное положение», — говорит начальник участкаПроцесс монтажа и сварки всего пролетного строения — его руслового сегмента и надземных участков, возведенных методом надвижки и посредством кранов соответственно — проводится под непрерывным контролем специалистов собственной лаборатории неразрушающего контроля АО «СТГ». Металлоконструкции проходят целый ряд экспертиз — от входного контроля на заводе-изготовителе и проверки химического состава металла до ультразвуковой диагностики выполненных в ходе надвижки сварных соединений. Результаты комплекса проводимых мероприятий подтверждают высокое качество материалов и выполняемых работ.Работы по надвижке пролетного строения мостового перехода «Фрунзенский» начаты в январе 2017 года и продолжались 1 год и 9 месяцев. Общий вес смонтированных металлоконструкций всего пролетного строения составил 9 208 тонн.«Основные сложности остались позади. Конструкция доехала и встала в проектное положение в нужные сроки. В течение месяца мы завершим монтаж пролетного строения и приступим к устройству плиты проезжей части», — говорит эксперт по строительному контролю группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост»Основанием проезжей части будет монолитная плита, объединенная с металлической конструкцией пролетного строения. Бетонирование крайних участков пролета на правом и левом берегах начнется уже в этом году, а завершить эти работы планируется не позже середины 2019 года.Параллельно с работами по строительству моста продолжаются работы на других объектах мостового перехода – развязках на ул. Фрунзе, ул. Шоссейной и основном ходе автомобильной дороги.Напомним, что августе текущего года Глава регионапровел ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, по итогам которых достигнута договоренность об увеличении финансирования мостового перехода «Фрунзенский» из федерального бюджета в 2018 году. «Важно то, что принято решение увеличения финансирования сооружения мостового перехода уже по текущему году, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это ускоряет сроки, давая реальную возможность завершения работ в следующем году. К этому мы будем стремиться».Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина — 70,7 м), транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.К настоящему моменту построен мост через озеро Банное, возведены все 8 опор моста через реку Самару, путепровод на съезде С-3 над автодорогой основного хода развязки на ул. Шоссейной. Завершается строительство пролетного строения моста через р. Самару, ведется строительство других объектов мостового перехода на обоих берегах реки. Работы осуществляются в соответствии с утвержденным графиком, передает пресс-служба облправительства.Фото: youtube.com