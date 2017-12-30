Прокуратурой выявлены 198 незаконных торговых точек в парках и на набережной Самары
30 декабря 2017 15:50
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Установлено, что МАУ «Парки Самары», МП «Самарская набережная» в нарушение требований закона заключены договоры, «разрешающие» размещение на территории парков и набережной Самары 198 незаконных нестационарных торговых объектов.
При этом земельные участки владельцам торговых объектов не предоставлялись, а сами такие объекты были установлены вразрез с утвержденной администрацией Самары схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара.
По материалам прокурорской проверки владельцы незаконно установленных торговых объектов привлечены к административной ответственности.
В целях устранения допущенных МАУ «Парки Самары», МП «Самарская набережная» нарушений главе Самары внесены представления.
По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования руководители МАУ «Парки Самары» и МП «Самарская набережная» привлечены к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время муниципальными организациями подготовлены соглашения о расторжении незаконных договоров.
Также прокуратурой города во взаимодействии с горвластями организована работа по разработке порядка, позволяющего, в соответствии с требованиями закона, предоставлять места для торговли и оказания услуг на территории парков и набережной Самары, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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