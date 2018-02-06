Прокуратура снова выявила нечищеные дороги в Самаре

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Прокуратурой Промышленного района г. Самары выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, допущенные МП г.о. Самара «Благоустройство».В период с 20 по 23 января 2018 года прокурорскими проверками выявлены нарушения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".Так, на ул.Стара-Загора от ул.Ново-Вокзальной до пр.Кирова, ул.Ново-Вокзальной от ул.Ставропольской до ул.Нагорной; ул.8 Просека от пер.Нарымского до ул.Солнечная; пр.Кирова от Московского шоссе до ул.Стара-Загора; ул.Нагорной от ул.Средне-Садовая до ул.22 Партсъезда; ул.22 Партсъезда от ул.Нагорная до ул.Ставропольская; пр.Карла Маркса от ул.22 Партсъезда до пр.Кирова допущено сужение проезжей части, сформированы снежные валы на проезжей части дороги и обочинах, проезжая часть и обочины дороги не расчищены.Кроме того, регулируемый пешеходный переход напротив д.№246 по пр.Кирова не расчищен от снега и наледи, возле перехода сформированы снежные валы.Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП г.о. Самара «Благоустройство» Евгения Садовникова внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает ведомство.