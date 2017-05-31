Проект компании «Трансгруз» на застрой центра Самары (109 квартал) отправили на доработку
31 мая 2017 16:22
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"В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта планировки и проекта межевания, администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует доработку проекта планировки и проекта межевания по следующим позициям:
- предусмотреть снижение плотности застройки и этажности жилых домов;
- предусмотреть строительство средней общеобразовательной школы, дошкольного образовательного учреждения, учреждения здравоохранения;
- предусмотреть увеличение количества парковочных мест на территории квартала", - говорится в заключении по публичным слушаниям.
Первые слушания объявили в октябре. Мнения горожан принимали до 27 октября в заочной форме — по электронной почте и письменно. По данным гордумы Самары, за это время поступило 718 обращений граждан. Из них в поддержку проекта — 469, против — 249. Однако затем в администрацию города стали поступать обращения от жителей Ленинского района против застройки, и было принято решение провести слушания повторно.
В начале ноября экспертный совет при Союзе архитекторов Самарской области раскритиковал проект планировки этого квартала. По мнению экспертов, плотность застройки превысит предельно допустимые нормативы в 1,5 раза. Кроме этого на семь высоток в проекте планировалось всего 296 мест в подземном паркинге и 66 — в наземном. Предлагаемый проект не предусмотрел и обеспечение жильцов школами и детскими садами. Эксперты рекомендовали переработать проект с учетом указанных замечаний и провести повторные публичные слушания.
22 мая публичные слушания проходили в очной форме. По данным СМИ, на них выступило около полусотни человек. В основном, противники застройки, сообщает samara.ru.
Фото taburent.ru
samara.ru
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