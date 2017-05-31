Я нашел ошибку
Главные новости: 
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур.
Самару продолжают украшать цветочными композициями и ландшафтными скульптурами на футбольную тематику
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.
Проект компании «Трансгруз» на застрой центра Самары (109 квартал) отправили на доработку
Участок был огорожен изгородью, имелась будка для охраны, шлагбаум.
В Тольятти демонтировали незаконную автостоянку
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров.
Общая готовность автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч» составляет 65%
По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Похищенное средство связи возвращено законному владельцу, а деньги потрачены подозреваемым на спиртное.
В Тольятти грабитель затянул на шее пенсионера шнурок от обуви и отобрал сотовый телефон и деньги
Посвящённый вопросам исполнительного производства, направленного на принудительное исполнение вступивших в законную силу решений судов и решений уполномоченных органов.
15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан
На картинах запечатлены живописные крымские пейзажи, виды с веранды Дома творчества им. К. Коровина, уникальные уголки дачи Чехова в Гурзуфе, Массандровский дворец и многое другое.
В Доме журналиста открывается выставка самарской художницы Ольги Абраменковой «Крымский вояж — холст, этюдник, саквояж»
Возбуждено уголовное дело. По данным оперативников,он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В Жигулевске мужчина незаконно ловил рыбу в местах нереста на Волге
сегодня  Среда, 31 мая, 17:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 56.52
-0.19
EUR 62.95
-0.42
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Проект компании «Трансгруз» на застрой центра Самары (109 квартал) отправили на доработку

31 мая 2017 16:22
88
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.
Администрация Самары, по результатам публичных слушаний, опубликовала постановление на доработку проекта ООО «Трансгруз» на застрой Ленинского района в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой (109 квартал).

"В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта планировки и проекта межевания, администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует доработку проекта планировки и проекта межевания по следующим позициям:
- предусмотреть снижение плотности застройки и этажности жилых домов;
- предусмотреть строительство средней общеобразовательной школы, дошкольного образовательного учреждения, учреждения здравоохранения;
- предусмотреть увеличение количества парковочных мест на территории квартала", - говорится в заключении по публичным слушаниям.

Первые слушания объявили в октябре. Мнения горожан принимали до 27 октября в заочной форме — по электронной почте и письменно. По данным гордумы Самары, за это время поступило 718 обращений граждан. Из них в поддержку проекта — 469, против — 249. Однако затем в администрацию города стали поступать обращения от жителей Ленинского района против застройки, и было принято решение провести слушания повторно.

В начале ноября экспертный совет при Союзе архитекторов Самарской области раскритиковал проект планировки этого квартала. По мнению экспертов, плотность застройки превысит предельно допустимые нормативы в 1,5 раза. Кроме этого на семь высоток в проекте планировалось всего 296 мест в подземном паркинге и 66 — в наземном. Предлагаемый проект не предусмотрел и обеспечение жильцов школами и детскими садами. Эксперты рекомендовали переработать проект с учетом указанных замечаний и провести повторные публичные слушания.

22 мая публичные слушания проходили в очной форме. По данным СМИ, на них выступило около полусотни человек. В основном, противники застройки, сообщает samara.ru.

Фото    taburent.ru







samara.ru 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
31 мая 2017  16:57
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур.
Самару продолжают украшать цветочными композициями и ландшафтными скульптурами на футбольную тематику
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур.   Благоустройство региона
56
31 мая 2017  16:22
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.
Проект компании «Трансгруз» на застрой центра Самары (109 квартал) отправили на доработку
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.   Благоустройство региона
84
31 мая 2017  15:42
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров.
Общая готовность автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч» составляет 65%
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров.   Благоустройство региона
96
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8530
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7129
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5497
Весь список
Всё в Дом
26 мая 2017  01:44
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей.  Всё в Дом
112
26 мая 2017  01:32
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
 Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
96
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
64
Весь список
ЖКХ
31 мая 2017  13:02
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
Предложение "Жилищно-коммунальной системы" действует до 30 июня. ЖКХ
146
30 мая 2017  14:17
Число потенциальных участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс Самара» увеличилось на 10 тысяч семей.
Жителей Самарской области, оплачивающих тепло на счета «Т Плюс», приглашают поучаствовать в акции «К лету – пени тают»
Число потенциальных участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс Самара» увеличилось на 10 тысяч семей.   ЖКХ
164
29 мая 2017  17:05
В городе будут отключать горячее водоснабжение.
Со 2 июня «ПТС» приступит к поэтапному ремонту четырех тепломагистралей Самарской ТЭЦ
В городе будут отключать  горячее водоснабжение.  ЖКХ
1087
Весь список

Экология
30 мая 2017  11:10
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
924
29 мая 2017  10:04
В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег
В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег
Пока синоптики не обещают тепла. Экология
1877
26 мая 2017  11:00
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В воскресенье снова похолодает. Экология
637
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
291
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1189
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
721
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1432
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1526
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1722
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1572
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1234
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
794
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1129
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2407
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3397
Весь список

Мероприятия
15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан
В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре пенсионера, у которого кончился лимит поездок, избил кондуктора и водитель, и задержала полиция

1262

В Самарской области начало июня теплом не порадует

641

Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми

321
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3613

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3128

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1979
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда