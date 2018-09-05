При реконструкции Красноглинского шоссе подрядчик совершил ошибки

71

Ошибки были допущены при обустройстве парковочного кармана остановки «Электрощит». Объект был заложен бордюром, а на проезжую часть нанесена сплошная разметка. В результате автобусы не могут останавливаться на этой остановке.Пивкин переадресовал вопрос подрядчику, выполнившему работы – это компания «СамараТрансСтрой», которая известна как главный подрядчик реконструкции Московского шоссе.Напомним, ремонт Красноглинского шоссе был начат летом прошлого года. Участок протяженностью в 10 километров от Волжского шоссе до моста через реку Сок должен быть сдан в эксплуатацию этой осенью.Фото: samarskie-voditeli.ru