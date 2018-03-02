Представители министерства транспорта и общественность проверили организацию дорожного движения по Московскому шоссе в Самаре
2 марта 2018 17:38
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Новая конфигурация Московского шоссе после реконструкции вызвала у общественности вопросы в части организации дорожного движения. Сложности при проезде по данной автомобильной дороге у автомобилистов возникают не только с непривычки, но и зачастую по объективным причинам. Так, по мнению жителей Самары и общественников, не на всех участках автодороги хватает дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности. Кроме того, имеется ряд замечаний по работе светофорных объектов.
Представители министерства и общественники проехали по всему Московскому шоссе, начиная от перекрестка, где располагается жилой комплекс «Новая Самара», заканчивая улицей Мичурина. Основные замечания представителей Общероссийского народного фронта касались режимов работы и сбоев в работе светофорных объектов, расположенных на автомобильной дороге.
В настоящее время на Московском шоссе ведутся пусконаладочные работы по запуску Автоматизированной системы управления дорожным движением, которая должна будет в удаленном режиме управлять работой всех светофорных объектов. Объектами АСУДД оборудуются 28 перекрестков. Сейчас представителями подрядной организации, ведется работа по настройке и подключению отдельных перекрестков к программе, регулирующей дорожное движение. В процессе пусконаладки также принимают участие иностранные специалисты, которые
оказывали консультационно-методическую помощь в разработке проекта АСУДД на Московском шоссе.
«Система соединена по оптической линии связи с каждым контроллером, установленным на автодороге. Контроллер передает информацию о всех машинах которые проезжают, а также о расстоянии между транспортными средствами. Расстояние является основанием для принятия решения о продолжительности того или иного сигнала светофора. На каждом перекрестке установлено от 2 до 7 различных детекторов, которые необходимы для наиболее точного отслеживания нужного расстояния», - объясняет исполнительный директор
подрядной организации, ведущей работы, Константин Тиньгушов.
Сейчас к системе подключено 7 перекрестков, подключение остальных перекрестков планируется завершить до конца марта.
«После того, как пусконаладка закончится, АСУДД будет работать в постоянном режиме. То есть операторы Центра управления движением, в ежедневном, ежечасном режиме будут следить за дорожной обстановкой и корректировать работу светофорных объектов. Это постоянная работа», - пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
По словам врио министра, также одной из распространенных причин сбоя работы светофоров является параллельная работа по
подключению энергоснабжения к новым трансформаторным подстанциям на участке реконструкции Московского шоссе от АЗС «Роснефть» до проспекта Кирова и переключению напряжения с временной схемы на постоянную участка автодороги от проспекта Кирова до улицы Мичурина.
В рамках капитального ремонта участка Московского шоссе были установлены современные опоры освещения, появились новые участки, которые потребовали дополнительных мощностей, к примеру, новый сквер, напротив Клиник госуниверситета, подземные пешеходные переходы, новые дублеры. Для питания всех объектов автодороги потребовались новые трансформаторные подстанции, обладающие большими мощностями. В настоящее время к ним ведется подключение всех объектов Московского шоссе, и в том числе объектов АСУДД.
«К нам поступают жалобы по сбоям в работе светофоров, например, на пересечении с улицами Мичурина, Масленникова, Революционная. Данные сбои возникают из-за скачков напряжения. Новое оборудование АСУДД более требовательное к ним. С переключением на новые подстанции, мы рассчитываем, что сбоев не будет. Что касается участка реконструкции, по постоянной схеме энергоснабжение там было запущено только в первых числах февраля и сейчас ведется поэтапное переключение объектов на данном участке», - пояснил Иван
Пивкин.
Часть предложений общественности связана с изменением организации дорожного движения на различных участках автомобильных дорог региона. В рамках выезда с общественниками был обсужден вопрос организации дорожного движения на пешеходном переходе через улицу Ташкентскую, расположенном возле больницы им.Середавина, и возможность увеличения пешеходного цикла светофора на данном участке.
Предложение прокомментировал заместитель начальника отдела безопасности движения Управления ГИБДД по Самарской области Артем Кудашев. «Когда мы начинаем вносить предложения по циклам работы светофоров, мы должны рассматривать перекресток в комплексе и учитывать потребности всех участников дорожного движения. Сейчас мы рассматриваем сложный перекресток, здесь как минимум 8 проезжих частей, и интересы каждой проезжей части мы должны учитывать. По вашему предложению нужно заложить сразу три светофорные фазы - делать прерывание стрелки, добавлять пешеходов и возвращаться в ноль. Это должно обсуждаться не на пальцах. Все должно быть просчитано, и не должно приводить к увеличению светофорного цикла».
Программно-аппаратный комплекс АСУДД предоставляет возможность моделирования движения на перекрестке с учетом той или иной циклограммы. Вопрос изменения светофорного цикла на перекрестке Московское шоссе/Ташкентская будет рассмотрен после завершения пусконаладочных работ, сообщает пресс-служба облправительства.
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