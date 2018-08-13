Построенную к ЧМ-2018 улицу «Арена 2018» подключат к электричеству за 52,3 млн рублей
13 августа 2018 23:35
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Торги на эти работы состоялись 13 августа.
Подряд включает в себя налаживание электроснабжения от Волжского шоссе до улицы Демократической, включая уличное освещение и светофоры, передает «СО» ОНЛАЙН.
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