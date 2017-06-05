Получено разрешение на строительство крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске
5 июня 2017 14:15
52
Крытый каток, который будет построен на средства областного бюджета, проектировался специалистами «ТеррНИИгражданпроект». Институт в конце прошлого года выиграл конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.
Согласно техническому заданию, в Чапаевске предусматривается строительство трехэтажного здания с площадью застройки – 4021,0 м2; общей площадью – 5026,9 м2. Размер ледового поля катка – 30х60м, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
5 июня 2017 14:15
Новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч». Благоустройство региона
46
3 июня 2017 23:25
Общественность отреагировала быстро. Благоустройство региона
410
3 июня 2017 23:24
Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Благоустройство региона
510
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8612
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7144
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5511
Всё в Дом
26 мая 2017 01:44
Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей. Всё в Дом
163
26 мая 2017 01:32
Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
113
25 мая 2017 14:50
Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
80
ЖКХ
2 июня 2017 12:14
Начинается плановый ремонт I тепломагистрали Самарской ТЭЦ ЖКХ
1506
1 июня 2017 18:47
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы завтра. ЖКХ
333
1 июня 2017 11:24
Более чем в 80 домах не были завершены работы по замене систем отопления. ЖКХ
202
Экология
5 июня 2017 10:32
Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся. Экология
1189
30 мая 2017 11:10
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
3540
29 мая 2017 10:04
Пока синоптики не обещают тепла. Экология
2019
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
393
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1381
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
794
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1512
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1608
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1800
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1613
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1281
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
865
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1177
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2443
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3442
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают