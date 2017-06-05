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Получено разрешение на строительство крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске

5 июня 2017 14:15
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Новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч».
Получено разрешение на строительство объекта «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Чапаевске».  Новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч».

Крытый каток, который будет построен на средства областного бюджета, проектировался специалистами «ТеррНИИгражданпроект». Институт в конце прошлого года выиграл конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.

Согласно техническому заданию, в Чапаевске предусматривается строительство трехэтажного здания с площадью застройки – 4021,0 м2; общей площадью – 5026,9 м2. Размер ледового поля катка – 30х60м, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото    pixabay.com 
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Комментарии



Благоустройство региона
5 июня 2017  14:15
Новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч».
Получено разрешение на строительство крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске
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