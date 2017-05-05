Подрядные организации приступили к ремонту самарских дорог
5 мая 2017 17:31
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раньше, чем в прошлом. Определены подрядные организации; заключены муниципальные контракты с ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой».
В этом году планируют завершить работы по комплексному ремонту 11 объектов, ремонт которых начался в 2016 году, в том числе:
- Волжский проспект на участке от ул. Вилоновская до ул. Осипенко (тротуар в плитке - на стороне р. Волга);
- ул. Комсомольская на участке от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина;
- ул. Чапаевская на участке от ул. Ульяновская до ул. Венцека;
- ул. Красноармейская на участке от дома № 106 по ул. Красноармейская до ул. Максима Горького (тротуар в плитке - от ул.
Галактионовская до ул. Фрунзе);
- ул. Молодогвардейская на участке от ул. Венцека до ул. Красноармейская;
- ул. Лесная на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;
- ул. Максима Горького на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновская (тротуар в плитке - на стороне р. Волга);
- Северо-Восточная магистраль на участке от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая;
- ул. Галактионовская на участке от ул. Красноармейская до ул. Полевая;
- ул. Полевая на участке от ул. Мичурина до Волжского проспекта;
- ул. Дыбенко (капитальный ремонт) на участке от ул. Авроры до ул. Советской Армии.
Также в этом году планируется отремонтировать комплексно 9 объектов улично-дорожной сети, расположенных на маршрутах ФИФА, в том числе:
- ул. Шушенская от ул. Ново-Садовая до дома № 83 по ул. Шушенская;
- ул. Фрунзе на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновская;
- ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Братьев Коростелевых;
- Комсомольская площадь (ул. Агибалова от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейская, ул. Спортивная от Комсомольской площади до ул. Красноармейская Комсомольская площадь от ул. Л. Толстого до ул. Спортивная);
- ул. А. Толстого на участке от ул. Крупской до ул. Некрасовская;
- ул. Водников от ул. Ленинградская до ул. Главная;
- ул. Галактионовская от ул. Венцека до ул. Красноармейская;
- ул. Куйбышева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Некрасовская;
- ул. Молодогвардейская от ул. Невская до ул. Вилоновская (с учетом ремонта сквера «Шанхай» и пл. Победы).
Кроме того, планируется отремонтировать «картами» более 21 км дорожного полотна автомобильных дорог Самары. На эти цели будут направлены свыше 163 млн. руб.
Работы по ремонту всех вышеперечисленных объектов улично-дорожной сети будут проводиться по временной схеме без ограничения движения автомобильного транспорта. В целях предотвращения дорожных заторов на ремонтируемых объектах работы будут производиться преимущественно в ночное время.
Согласно условиям контрактов все запланированные работы должны быть завершены до 31 октября 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии
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