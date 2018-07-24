Подрядчик приступил к устранению недостатков на 4-й очереди набережной Самары

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Напомним, что на прошлой неделе в Самаре был дважды побит рекорд 40-летней давности по количеству выпавших осадков: так только в минувшую субботу выпало 28,8 мм осадков.«В результате прошедших дождей сильнее всего пострадал пляж – с него смыло большой объем песка. Также пострадали газоны и тротуарные дорожки, на которых в нескольких местах образовались обвалы плитки и асфальтового покрытия, - рассказал руководитель Департамента градостроительства Сергей Дорошенко. – Скорее всего, при проектировании системы ливневой канализации попросту не были учтены некоторые дождевые потоки, проходящие в районе строящегося храма и прилегающей площади, допущены ошибки при расчете количества осадков, которые может принять данная канализационная система».«Специалистам Департамента градостроительства необходимо изучить существующую экспертизу проекта, назначить дополнительную, выставить претензии проектировщику и, при необходимости, учесть вскрывшиеся болевые точки», - заявила Елена Лапушкина.Глава города поручила, не дожидаясь дополнительной экспертизы проекта, решить вопрос с землей, сползающей с газонов на тротуары, отладить работу фонтана, системы видеонаблюдения и работу подъемника для маломобильных граждан. Работы будут проведены подрядчиком в течение двух недель в рамках гарантийных обязательств. При этом набережная будет функционировать в обычном режиме и будет открыта для посещения, передает пресс-служба администрации Самары.