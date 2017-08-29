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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Под «шедевральной стеной Меркушкина» готовы освоить ещё почти 60 миллионов

29 августа 2017 09:21
179
Под «шедевральной стеной Меркушкина» готовы освоить ещё почти 60 миллионов Все работы в рамках четвёртого этапа должны быть выполнены через 180 дней после заключения контрактного соглашения.
Все работы  в рамках четвёртого этапа должны быть выполнены через 180 дней после заключения контрактного соглашения.

Ненасытная площадь Славы «команды созидания» нуждается в уже в четвёртом этапе «капитального ремонта», пишет Засекин.ру. Ранее на реконструкции площади Славы перед домом правительства Самарской области и прилегающего склона, включая скандальную «стену Меркушкина», уже было освоено около 350 миллионов бюджетных рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение «капитального ремонта части сооружения площади Славы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район (в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейская), четвертый этап» опубликовано на официальном сайте госзакупок. Заказчик «капитального ремонта», департамент управления делами губернатора Самарской области, намерен определить подрядчика для заключения государственного контракта 15 сентября 2017 года.

Все работы  в рамках четвёртого этапа должны быть выполнены через 180 дней после заключения контрактного соглашения. Начальная стоимость контракта – 59 миллионов 100 тысяч рублей, из которых 53 миллиона 781 тысяча рублей будут перечислены уже в этом году.

Счастливый и пока, условно говоря, неведомый подрядчик должен будет смонтировать гидравлическое оборудование и электрооборудование фонтанов, а также их монолитные чаши, устроить цветочницы и пешеходные дорожки на склоне, выполнить отделку насосных станций, осуществить покрытие лестниц и террас амфитеатра. При выполнении этих работ необходимо использовать, в частности, неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные плитки и керамический кирпич.

Как писал «Засекин», ремонтировать склон площади Славы под так называемой «невеликой китайской стеной Меркушкина» в рамках третьего этапа без всякой конкурентной процедуры губернские власти доверили ООО «ВолгаСтройКонсалт». Тому самому, что превратит подпорную стену, она же стела, она же комплекс «Гордость, честь и слава Самарской области, в «произведение искусства».

На конкурс по определению подрядчика для осуществления третьего этапа реконструкции, то есть ремонта склона под площадью Славы в областной столице, была подана всего одна заявка. И, несмотря на то, что открытый аукцион был признан несостоявшимся, департамент управления делами Николая Меркушкина ничтоже сумняшеся принял решение заключить контракт с единственным претендентом - ООО «ВолгаСтройКонсалт». В итоге начальная стоимость того контракта была снижена всего на 50 тысяч рублей – до 36 миллионов 428  тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки, ремонт склона под «стеной Меркушкина» должен завершиться 31 декабря этого года выполнением электромонтажных работ, высадкой «живой изгороди» и цветников, устройством системы канализации и, самое главное, семи фонтанов и амфитеатра.

Напомним, что победителем двухэтапного конкурса на «выполнение работ по созданию произведения искусства «Мемориальный комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области» стала также ремонтно-строительная фирма «ВолгаСтройКонсалт», которая готова сотворить «художественный шедевр» для Николая Меркушкина за 74 миллиона 980 тысяч рублей. Единственный конкурент «ВолгаСтройКонсалта» по созданию произведения искусства из подпорной стены предлагал за свои услуги на три с половиной миллиона меньше, но был забракован из-за ошибок при подаче заявки.

Отметим, что губернатор и члены его маховичной «команды созидания» объявили так называемую «стену Меркушкина» будущим произведением искусства и на фоне протестов возмущённых сокращением социальной поддержки пенсионеров решили потратить 75 миллионов бюджетных рублей на высокохудожественное заполнение тематических ниш «бетонной подпорной стены длиной около 100 метров и высотой 6,448 метра».

На официальном портале госзакупок можно насладиться условиями и результатами двухэтапного конкурса на «выполнение работ по созданию произведения искусства «Мемориальный комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области».

Как утверждается в техническом задании к конкурсу, «мемориальный комплекс представляет из себя бетонную подпорную стену длиной около 100 метров и высотой 6,448 метра, выгнутую с радиусом около 110 метров, образующую информационную стелу «Гордость, честь и слава Самарской области». Стела разделена пилястрами на 20 ниш с габаритами 4 метра по горизонтали на 5 метров по вертикали, глубина около 30 см.  В центральной части мемориального комплекса расположен стилизованный обелиск с гербом Самарской области. Мемориальный комплекс отделан белым мрамором (месторождение Коелга). В нишах предусмотрена верхняя подсветка, на пилястрах — подсветка в нижней части. Нижняя часть стены выполнена в виде ступени шириной 40 см и высотой 20 см., предназначенной для возложения цветов. С той же целью в центральной части стелы выполнен стол в основании стилизованного обелиска глубиной 60 см, высотой 64 см и шириной около 4 метров. При восприятии с фарватера реки Волги и с Волжского проспекта мемориальный комплекс воспринимается как неотъемлемая часть монумента Славы и масштабно сопоставляется со зданием Правительства Самарской области и храмом Георгия Победоносца. Этим соображением продиктованы габариты мемориального комплекса и материал отделки. С такого расстояния информационная часть, предполагаемая к размещению в нишах, будет восприниматься обобщёнными пятнами».

Победитель губернаторского конкурса, ООО «ВолгаСтройКонсалт», должен разработать «архитектурные эскизы мемориального комплекса с информационно-художественным наполнением, поэлементное решение каждого информационного блока, объемно-шрифтовое решение надписей, визуализацию комплекса в целом и его элементов, составить пояснительную записку с указанием параметров и вида материалов на оформление элементов комплекса. Учесть в эскизах как целостность восприятия объекта – большое расстояние, так и детальное – читабельность, соразмерность. Представить в демонстрационных материалах проекции всего реконструируемого комплекса площади Славы для целостного восприятия принимаемых проектных решений; предоставить эскиз внешнего вида стелы,  в том числе в темное время суток. Композиция изготавливается в соответствии с утверждённым эскизом и моделью с дополнительной обработкой после отливки - чеканкой, шлифовкой, полировкой, патинированием и антикоррозионной обработкой».

Срок выполнения работ, включая доставку и монтаж – 300 дней с даты заключения контракта.

Добавим, что слово «стела» высокообразованные составители технического задания пишут с двумя буквами «л» и с заглавной буквы – «Стелла».
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Комментарии



Благоустройство региона
29 августа 2017  09:21
Под «шедевральной стеной Меркушкина» готовы освоить ещё почти 60 миллионов Все работы в рамках четвёртого этапа должны быть выполнены через 180 дней после заключения контрактного соглашения.
Под «шедевральной стеной Меркушкина» готовы освоить ещё почти 60 миллионов
Все работы  в рамках четвёртого этапа должны быть выполнены через 180 дней после заключения контрактного соглашения. Благоустройство региона
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Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной элемент-лента подсказывает, что неожиданностей не будет.
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