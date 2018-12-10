Почти 3 000 тонн снега вывезено с городских улиц в минувшие выходные
10 декабря 2018 17:17
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Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил, что на уборку городских улиц в ночную смену вышли 150 единиц техники и 119 человек. Днем для того, чтобы не создавать пробки на дорогах, в работе было задействовано меньшее количество спецтехники и людей: на расчистку направили 130 машин и 100 человек. Общими усилиями за минувшие выходные было убрано и вывезено почти 3 000 тонн снега.
Олег Ивахин также рассказал, что кроме механической расчистки проезжей части и тротуаров, специалист проводили противогололедную обработку асфальтового покрытия:
«Улично-дорожную сеть обрабатываем песко-соляной смесью, либо реагентом в соответствии с установленными нормами: от 40 до 60 граммов на квадратный метр. Обработка делается для того, «расплавить» снег, не дать образоваться наледи, которая провоцирует ДТП и рост травматизма у пешеходов», - пояснил руководитель департамента.
Елена Лапушкина обратила внимание Олега Ивахина на то, что увеличилось число жалоб от горожан: самарцы просят снизить объем реагентов, используемых при обработке городских улиц:
«Необходимо пересмотреть подход к применению реагентов: в тех случаях, где это возможно, снижайте их количество, делайте упор на механическую уборку, - поручила Глава города руководству департамента. – Кроме того, после использования реагентов нужно оперативнее убирать с улиц растаявший снег, особенно на пешеходных переходах, остановках и тротуарах».
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