По мосту на автодороге Волжский - "Курумоч" с одной стороны пустили движение

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Автомобильная дорога Волжский — аэропорт "Курумоч" входит в основной маршрут гостей и болельщиков от Курумоча в Самару во время проведения игр ЧМ-2018.Движение запушено по правой стороне путепровода."В течение двух недель мы планируем закончить более мелкие работы под мостом и, я думаю, что к концу месяца мы запустим движение по обеим полосам", — отметил представитель подрядчика - замдиректора по дорожному строительству ООО "С.И.Т.И." Алексей Михалев.По словам подрядчика, движение по старой дороге уже не осуществляется и там приступили к ее разбору.