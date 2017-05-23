Первый сертификат на установку системы видеонаблюдения получил двор на Венцека

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Первый сертификат на установку системы видеонаблюдения вручен жителям двора на улице Венцека, 78. Этот двор был признан одним из лучших в Самарском районе по итогам месячника по благоустройства. Всего такими сертификатами будут награждены жители 27 дворов всех девяти районов города, сообщает сайт горадминистрации.Стоит отметить, что установка системы видеонаблюдения в одном дворе обойдется городскому бюджету почти в 1,5 миллиона рублей.Напомним, в этом году в рамках месячника по благоустройству был реализован проект «Поработал – отдохни!». Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получить билеты на экскурсии и в городские музеи. Кроме того, одной из мер поощрения участия в субботнике стала установка систем наружного видеонаблюдения.