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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Первый сертификат на установку системы видеонаблюдения получил двор на Венцека

23 мая 2017 10:38
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Первый сертификат на установку системы видеонаблюдения получил двор на Венцека
Всего такими сертификатами будут награждены жители 27 дворов всех девяти районов города.

Первый сертификат на установку системы видеонаблюдения вручен жителям двора на улице Венцека, 78. Этот двор был признан одним из лучших в Самарском районе по итогам месячника по благоустройства. Всего такими сертификатами будут награждены жители 27 дворов всех девяти районов города, сообщает сайт горадминистрации.
Стоит отметить, что установка системы видеонаблюдения в одном дворе обойдется городскому бюджету почти в 1,5 миллиона рублей.

Напомним, в этом году в рамках месячника по благоустройству был реализован проект «Поработал – отдохни!». Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получить билеты на экскурсии и в городские музеи. Кроме того, одной из мер поощрения участия в субботнике стала установка систем наружного видеонаблюдения.

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Комментарии



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