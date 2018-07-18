Парк металлургов в Самаре закрыли на время очередных ремонтных работ
18 июля 2018 18:06
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«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения за неудобства», написал руководитель администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков.
Ремонтные работы должны завершиться до 30 ноября. Выполнять их будет генподрядчик ООО «Вектор 21» по заказу МАУ «Парки Самары».
Третий этап ремонта парка обойдется казне в 131 миллион рублей. За эти деньги исполнитель должен обустроить хоккейную площадку, поставить новые фонтаны, системы автополива и видеонаблюдения «Безопасный город». Кроме того, рабочие демонтируют старый автодром и аттракционы, приведут в порядок павильон у лодочной станции, а также отремонтируют малую спортплощадку, лестницы со стороны бассейна «Нептун», установят ограждения вокруг озера и отремонтируют фонтан «Царевна-Лебедь».
Фото: ok.ru
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