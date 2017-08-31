Парк имени 50-летия Октября в Самаре будет отремонтирован к 9 мая 2018 года

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Ремонтные работы стартовали в парке в начале августа. Решение о проведении капитального ремонта было принято в марте этого года на праздновании 75-летия Кировского района.Работы на объекте будут проводиться в несколько этапов, первый из которых завершится до конца октября. За это время подрядная организациядолжна отремонтировать входные группы, установить детскую и спортивную площадки, привести в порядок ограждение, заасфальтировать ряд дорожек, обновить конструкцию фонтана, сценическую и танцевальную площадки.Особое внимание уделяется парковому озеру. Его чашу отреставрируют, разрушающийся по краям бетон заменят новыми плитами, а воду очистят от ила и мусора. Кроме того, на одном из берегов появится новый лебяжий домик. Сейчас его собирают в специальном цехе.На втором этапе планируется установить системы видеонаблюдения, автополива, увеличить количество световых точек и высадить новые деревья взамен тех, которые находятся в аварийном состоянии. Кроме того, на территории парка появятся новые лавочки и урны. По внешнему облику они будут повторять объекты на проспекте Юных пионеров, что позволит создать единый архитектурный ансамбль.По словам директора компании-подрядчика Андрея Кузьмина,сейчас на80% завершены демонтажные работы и началась сборка детской и спортивной площадок. Также подрядчик добавил, что все работы идут в соответствии с графиком и будут завершены к 9 мая.Также обсуждались варианты обновления парка Щорса. Парк находится недалеко от железнодорожного вокзала, а, значит, попадет в поле зрения гостей предстоящего мундиаля. Первоначально здесь планировалось заменить только входные группы, но, осмотрев территорию, Олег Фурсов дал поручение подготовить варианты реконструкции всей парковой зоны.Проекты будут подготовлены в ближайшее время, после чего их вынесут на обсуждение общественности, сообщает мэрия Самары.