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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Открыть движение по Луначарского в Самаре планируют 22 февраля

12 февраля 2018 22:39
274
Речь идет об участке Луначарского от Автобусного проезда до Московского шоссе.
Уже на следующей неделе в Самаре будет открыто движение по улице Луначарского. Как стало известно из сообщения представителя администрации города, открытие движения назначено на 22 февраля, сообщает samarskie-voditeli.ru.

Речь идет об участке Луначарского от Автобусного проезда до Московского шоссе. Ранее новую дорогу проверили в Госинспекции строительного надзора и высказали несколько замечаний к выполненным работам. Недавно замечания были отработаны ответственными специалистами. 
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Комментарии



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