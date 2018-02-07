Освещение на Ново-Садовой в Самаре планируют восстановить в апреле

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Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области."ССК ведутся работы по прокладке кабельных линий к вновь устроенным питательным пунктам по Ново-Садовой. После окончания работ будет оформлен допуск и включение освещения по новой схеме. Ориентировочно ждем освещение - в апреле, ввод в эксплуатацию всего объекта - до 15 мая", - уточнили в Минтрансе СО.