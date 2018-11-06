Освещение на Красноглинском шоссе включат до конца 2018 года
6 ноября 2018 22:55
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Освещение должно быть подключено до конца декабря, когда дорога будет сдана в эксплуатацию. Карпочев уточнил, что капитальный ремонт Красноглинского шоссе еще не завершен, работы продолжаются. Когда дорога будет введена в эксплуатацию, освещение на ней заработает в полную мощность, передает samarskie-voditeli.ru.
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Когда дорога будет введена в эксплуатацию, освещение на ней заработает в полную мощность. Благоустройство региона
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