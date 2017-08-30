Осенью в Самаре полностью восстановят два фонтана

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31 августа специалисты приступят к укладке декоративной стеклянной мозаики на дне чаши с учетом имеющегося первоначального рисунка. На этот вид работ потребуется около трех недель.«Фонтан облицован гранитом. Подведено электричество от трансформаторной подстанции. Выполнена гидроизоляция. При замене инженерных коммуникаций установлены 4 новых насоса. Смонтированное дополнительное оборудование создаст «динамическую» световую и водную картину, то есть при распылении воды высота водного потока будет изменяться вместе с цветом освещения», - сообщил начальник участка субподрядной организации «СамараДорСтрой» Андрей Тятов.Также планируются установка светодиодной подсветки по периметру фонтана, пуско-наладочные работы.Долгое время указанный фонтан был заброшен и никем не обслуживался. После обследования объекта специалистами профильного Департамента выяснилось, что чаша фонтана дала трещину, в полную негодность пришли и коммуникации.Подрядная организация – ООО «АбсолютСпецСтрой» - произвела демонтаж, ведутся подготовительные работы по монтажу новой чаши фонтана, которая будет глубиной в 1,4 м. Ее заливку планируется начать в начале следующей недели.Также подрядчик занимается прокладкой коммуникаций, согласовывая все работы в этой части с операторами мобильной связи и ресурсоснабжающими организациями.После того, как будет выполнено устройство новой бетонной чаши, займутся гидроизоляцией. Затем предстоит облицовка гранитом, который уже заказан на Урале, и устройство подсветки.В ближайшее время работы будут вестись в 2 смены, чтобы с основным объемом справиться до наступления сезона дождей.Кульминацией станет благоустройство территории вокруг фонтана., сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru