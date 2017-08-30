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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Осенью в Самаре полностью восстановят два фонтана

30 августа 2017 15:51
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Ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы» выполнен на 80%. Осенью текущего года должен завершиться и ремонт фонтана «Красное знамя» в районе перекрестка улиц Красноармейская и Чапаевская.
Ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы» выполнен на 80%.  В настоящее время рабочие субподрядной организации – ООО «СамараДорСтрой» - завершают монтаж композиции «Георгиевская лента», который является центральным элементом декора чаши фонтана.

31 августа специалисты приступят к укладке декоративной стеклянной мозаики на дне чаши с учетом имеющегося первоначального рисунка. На этот вид работ потребуется около трех недель.

«Фонтан облицован гранитом. Подведено электричество от трансформаторной подстанции. Выполнена гидроизоляция. При замене инженерных коммуникаций установлены 4 новых насоса. Смонтированное дополнительное оборудование создаст «динамическую» световую и водную картину, то есть при распылении воды высота водного потока будет изменяться вместе с цветом освещения», - сообщил начальник участка субподрядной организации «СамараДорСтрой» Андрей Тятов.

Также планируются установка светодиодной подсветки по периметру фонтана, пуско-наладочные работы.

Согласно муниципального контракта полностью завершить работы необходимо до 31 октября 2017 года. 

Кроме того, осенью текущего года должен завершиться и ремонт фонтана «Красное знамя» в районе перекрестка улиц Красноармейская и Чапаевская. Решение о его ремонте было принято городскими властями весной.

Долгое время указанный фонтан был заброшен и никем не обслуживался. После обследования объекта специалистами профильного Департамента выяснилось, что чаша фонтана дала трещину, в полную негодность пришли и коммуникации.

Подрядная организация – ООО «АбсолютСпецСтрой» - произвела демонтаж, ведутся подготовительные работы по монтажу новой чаши фонтана, которая будет глубиной в 1,4 м. Ее заливку планируется начать в начале следующей недели.

Также подрядчик занимается прокладкой коммуникаций, согласовывая все работы в этой части с операторами мобильной связи и ресурсоснабжающими организациями.

После того, как будет выполнено устройство новой бетонной чаши, займутся гидроизоляцией. Затем предстоит облицовка гранитом, который уже заказан на Урале, и устройство подсветки.

В ближайшее время работы будут вестись в 2 смены, чтобы с основным объемом справиться до наступления сезона дождей.

Кульминацией станет благоустройство территории вокруг фонтана.

По муниципальному контракту полностью ремонт должны завершить до конца ноября текущего года, сообщает пресс-служба администрации Самары.






Фото   samadm.ru
 
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Комментарии



Благоустройство региона
30 августа 2017  15:51
Ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы» выполнен на 80%. Осенью текущего года должен завершиться и ремонт фонтана «Красное знамя» в районе перекрестка улиц Красноармейская и Чапаевская.
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