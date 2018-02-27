Около торгового комплекса «Аквариум» возведут гаражи и высотное жилье

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В настоящее время застройщики в Самаре обязаны создавать одно парковочное место на одну квартиру. В компании хотят ограничиться одним машиноместом на две квартиры. Для территориальной зоны Ж-4, предполагающей высотное жилое строительство, по действующим правилам застройки и землепользования разрешается застраивать 20% от общей площади участка. «Секунда» же намеревается повысить этот показатель до 75%.22 февраля администрация Самары опубликовала заключение по результатам публичных слушаний, проходивших с 25 января по 14 февраля. Согласно ему, участники слушаний поддержали заявку «Секунды» на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.