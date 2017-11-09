Около «Самара Арена» идёт строительство трех парковок на более чем 3 тысячи парковочных мест
9 ноября 2017 15:39
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Южная парковка, общей площадью 73136 м² на 1405 парковочных мест, будет располагаться вдоль улицы Дальней. Восточную, площадью 29539 м² на 635 парковочных мест, обустроят около здания МВД и пожарного депо. Северная парковка площадью 72583 м² на 1122 места будет располагаться в границах проезда №2 и улицы 2-я Стадионная.
Контракт на строительство парковок на территории, прилегающей к стадиону, выиграла самарская компания «Волгатрансстрой-9». Она же занимается благоустройством территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Все строительно-монтажные работы ведутся с учетом экологической составляющей.
В настоящее время на южной парковке в полном объеме выполнена геодезия, срезка растительного грунта, завершены работы по устройству хозяйственно-бытовой канализации, укладке труб электроосвещения, устройству фундаментов световых опор. На финишной стадии работы по устройству ливневой канализации и насыпи. На строительную площадку завезен материал для несущего основания щебень и песок, укладывают асфальтовое покрытие. Параллельно ведутся работы по укладке инженерных систем освещения и видеонаблюдения.
С восточной парковки вывезли мусор, срезают растительный слой грунта. Выполнена геодезия. Завершаются работы по устройству ливневой канализации.
На северной парковке ведутся работы по вертикальной планировке территории.
Согласно проектному решению, каждая парковка имеет разнесенные места выездов и въездов. Въезды оборудованы контрольно-пропускными пунктами, предназначенными для организации контроля доступа на территорию обслуживающего персонала и специализированных транспортных средств: на южной парковке таких КПП 7; на восточной – 3, на северной – 6.
В целях обеспечения безопасности движения и организации парковочных мест предусмотрено устройство дорожной разметки и установка соответствующих дорожных знаков и указателей. Территория парковочных мест по периметру обнесена ограждением. На выездах с парковок будут установлена мусорные контейнеры.
Проектом предусмотрено наружное освещение и видеонаблюдение, а также устройство наружных пожарных гидрантов, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
9 ноября 2017 17:05
Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году. Благоустройство региона
90
9 ноября 2017 15:39
Южная парковка, общей площадью 73136 м² на 1405 парковочных мест, будет располагаться вдоль улицы Дальней. Восточную, площадью 29539 м² на 635 парковочных мест,... Благоустройство региона
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9 ноября 2017 13:53
Его можно будет посещать бесплатно всем желающим. Благоустройство региона
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