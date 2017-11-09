Около «Самара Арена» идёт строительство трех парковок на более чем 3 тысячи парковочных мест

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 9 марта 2018 года.
Самарские организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»
В рамках заключенного соглашения вузы намерены объединить научный, образовательный, инновационный и технологический потенциал для обеспечения развития кадрового потенциала Самарской Губернии.
Самарский университет и Поволжский православный институт подписали соглашение о сотрудничестве
Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора соседнего государства поступает именно на самарский рынок.
Дмитрий Азаров принимает участие в работе XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Общественные организации, связанные с КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией», в 2018 году по инициативе единороссов впервые получат поддержку из бюджета. Политолог считает, что необходима их лояльность перед президентскими выборами.
Единороссы впервые выделят из бюджета 50 миллионов рублей институту Жириновского
Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году.
В Самарской области в 2017 году проведен ремонт 109 автодорог
К участию приглашаются ученики 6-11 классов школ.
В СамГТУ пройдет многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
Застолье, которое вначале проходило мирно, через некоторое время прервалось конфликтом между гостями.
Застолье самарцев закончилось поножовщиной
10 площадок разместились в Автозаводском районе, 4 – в Центральном и 3 – в Комсомольском районе. 12 из них расположены на территориях школ, 5 – на территориях общего пользования внутри жилых кварталов. Площадки огорожены и оснащены турниками.
Депутаты Тольятти приняли участие в открытии 17 новых спортивных площадок
сегодня  Четверг, 9 ноября, 20:11
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/11:
USD 59.25
0.79
EUR 68.7
0.93
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Около «Самара Арена» идёт строительство трех парковок на более чем 3 тысячи парковочных мест

9 ноября 2017 15:39
213
Южная парковка, общей площадью 73136 м² на 1405 парковочных мест, будет располагаться вдоль улицы Дальней. Восточную, площадью 29539 м² на 635 парковочных мест, обустроят около здания МВД и пожарного депо. Северная парковка площадью 72583 м² на 1122 места
Строительство парковок стартовало в начале ноября. Две из них постоянные - южная и восточная парковки – будут иметь асфальтобетонное покрытие, третью временную – северную парковку – отсыпят щебнем.

Южная парковка, общей площадью 73136 м² на 1405 парковочных мест, будет располагаться вдоль улицы Дальней. Восточную, площадью 29539 м² на 635 парковочных мест, обустроят около здания МВД и пожарного депо. Северная парковка площадью 72583 м² на 1122 места будет располагаться в границах проезда №2 и улицы 2-я Стадионная.

Контракт на строительство парковок на территории, прилегающей к стадиону, выиграла самарская компания «Волгатрансстрой-9». Она же занимается благоустройством территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Все строительно-монтажные работы ведутся с учетом экологической составляющей.

В настоящее время на южной парковке в полном объеме выполнена геодезия, срезка растительного грунта, завершены работы по устройству хозяйственно-бытовой канализации, укладке труб электроосвещения, устройству фундаментов световых опор. На финишной стадии работы по устройству ливневой канализации и насыпи. На строительную площадку завезен материал для несущего основания щебень и песок, укладывают асфальтовое покрытие. Параллельно ведутся работы по укладке инженерных систем освещения и видеонаблюдения.

С восточной парковки вывезли мусор, срезают растительный слой грунта. Выполнена геодезия. Завершаются работы по устройству ливневой канализации.

На северной парковке ведутся работы по вертикальной планировке территории.

Согласно проектному решению, каждая парковка имеет разнесенные места выездов и въездов. Въезды оборудованы контрольно-пропускными пунктами, предназначенными для организации контроля доступа на территорию обслуживающего персонала и специализированных транспортных средств: на южной парковке таких КПП 7; на восточной – 3, на северной – 6.

В целях обеспечения безопасности движения и организации парковочных мест предусмотрено устройство дорожной разметки и установка соответствующих дорожных знаков и указателей. Территория парковочных мест по периметру обнесена ограждением. На выездах с парковок будут установлена мусорные контейнеры.

Проектом предусмотрено наружное освещение и видеонаблюдение, а также устройство наружных пожарных гидрантов, сообщает пресс-служба облправительства.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
9 ноября 2017  17:05
Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году.
В Самарской области в 2017 году проведен ремонт 109 автодорог
Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году.   Благоустройство региона
90
9 ноября 2017  15:39
Южная парковка, общей площадью 73136 м² на 1405 парковочных мест, будет располагаться вдоль улицы Дальней. Восточную, площадью 29539 м² на 635 парковочных мест, обустроят около здания МВД и пожарного депо. Северная парковка площадью 72583 м² на 1122 места
Около «Самара Арена» идёт строительство трех парковок на более чем 3 тысячи парковочных мест
Южная парковка, общей площадью 73136 м² на 1405 парковочных мест, будет располагаться вдоль улицы Дальней. Восточную, площадью 29539 м² на 635 парковочных мест,... Благоустройство региона
210
9 ноября 2017  13:53
На площади Куйбышева в Самаре появится каток Его можно будет посещать бесплатно всем желающим.
На площади Куйбышева в Самаре появится каток
Его можно будет посещать бесплатно всем желающим. Благоустройство региона
139
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10424
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7562
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
6051
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
96
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
89
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
116
Весь список
ЖКХ
7 ноября 2017  12:15
1500 парикмахерских и магазинов в Самаре могут остаться без тепла Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах.
1500 парикмахерских и магазинов в Самаре могут остаться без тепла
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах. ЖКХ
387
1 ноября 2017  12:16
Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду Коммунальная авария произошла утром 30 октября.
Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду
Коммунальная авария произошла утром 30 октября. ЖКХ
225
30 октября 2017  18:31
К ликвидации аварии привлечено 15 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 ед. техники.
Продолжаются ремонтные работы в Куйбышевском районе, где без воды остались 78 многоквартирных и 255 частных жилых домов
К ликвидации аварии привлечено 15 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 ед. техники.  ЖКХ
289
Весь список

Экология
9 ноября 2017  13:38
ОНФ выступает против строительства 58 полигонов ТКО в Самарской области Регион серьезно отстает от других регионов в области переработки отходов.
ОНФ выступает против строительства 58 полигонов ТКО в Самарской области
Регион серьезно отстает от других регионов в области переработки отходов.   Экология
111
7 ноября 2017  14:00
В Самарской области будет облачно с прояснениями Осадков в начале недели синоптики не обещают.
В Самарской области будет облачно с прояснениями
Осадков в начале недели синоптики не обещают. Экология
277
28 октября 2017  11:18
В Самаре открылась фотовыставка
В Самаре открылась фотовыставка "Климат.Чрезвычайная ситуация"
Фотографии демонстрируют различные последствия климатических изменений на Земле. Экология
614
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3940
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1517
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8390
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2295
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8886
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2698
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1160
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1629
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1508
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1273
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2901
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2721
Весь список

Мероприятия
Депутаты Тольятти приняли участие в открытии 17 новых спортивных площадок
В Самаре в ДК «Заря» пройдет Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2017»
Самарцев приглашают в интерактивное путешествие «Литературная Армения»
Весь список
Популярное
за сегодня

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1296

Дмитрию Азарову приписали очень сильное влияние

390

Главе Тольятти Анташеву готовят отставку?

365
за неделю

Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина

6742

По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь

2030

Какое будущее пророчат новому врио главы Самары Владимиру Василенко

1630
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда