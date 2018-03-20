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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Около 40 участков дорог местного значения планируется отремонтировать в этом году в Самаре

20 марта 2018 18:21
165
С целью приведения дорожного покрытия в нормативное состояние по данным автомобильным дорогам будут выполнены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой асфальтобетонной смеси типа Б марки I толщиной слоя 5 см. Также планируются работы п
В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в 2018 году на территории Самары в результате ремонта автомобильных дорог «картами» свыше 100 погонных метров планируется обновление следующих улиц (с общей площадью ремонта - около 800 тыс. м2):

1. ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачёва;
2. ул. Лукачёва от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;
3. ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
4. 4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;
5. ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;
6. ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;
7. пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
8. пр. Карла Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;
9. ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина;
10. ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновская;
11. ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;
12. Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановская
13. Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до ул. Пугачёвский тракт
14. ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса
15. пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии
16. ул. Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе
17. ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности
18. ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовая до ул. Вольская
19. ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечная
20. Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда
21. пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста
22. ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская
23. ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная
24. ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная
25. Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская
26. ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная
27. ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская
28. ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы
29. ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная
30. ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская
31. пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская
32. пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская
33. пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова
34. ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца
35. ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя
36. ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова
37. ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.

Заказчиком проведения ремонта выступает Департамент городского хозяйства и экологии Самары. К ремонту подрядные организации приступят после заключения соответствующих муниципальных контрактов по итогам торгов, как только позволят погодные условия.

Необходимость ремонта указанных автомобильных дорог обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.

С целью приведения дорожного покрытия в нормативное состояние по данным автомобильным дорогам будут выполнены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой асфальтобетонной смеси типа Б марки I толщиной слоя 5 см. Также планируются работы по регулированию высотного положения люков инженерных коммуникаций.

Отметим, что профильный Департамент в части приведения в порядок улично-дорожной сети осуществляет свою деятельность во взаимодействии с региональным штабом ОНФ. Так, вышеобозначенные дороги, планирующиеся к ремонту, заняли лидирующие позиции в рейтинге так называемой Карты «убитых дорог» по г. о. Самара, составленной активистами ОНФ на основании голосования граждан. Таким образом, активные самарцы, участвующие в голосовании по интерактивной карте, приняли участие в формировании плана работ предстоящего дорожного-строительного сезона 2018 года. На основании вышеуказанной Карты в перечень запланированных к обновлению улиц включено 10 объектов.

В числе наиболее значимых – улица Ново-Вокзальная и Новокуйбышевское шоссе. Инфраструктурно данные автомобильные дороги играют важную роль с точки зрения обеспечения транспортной доступности. Например, Новокуйбышевское шоссе является связующей частью транспортного сообщения Куйбышевского внутригородского района Самары и одной из дорог, по которой осуществляется южный проезд в город. А улица Ново-Вокзальная соединяет ул. Победы в промышленных районах города с магистралями с наиболее интенсивной организацией движения - Московским шоссе и ул. Ново-Садовая. Таким образом, ремонт ул. Ново-Вокзальная в дальнейшем обеспечит более комфортный трафик с выездом на вышеуказанные магистрали. Кроме того, они следуют в направлении «из города» к такому важному транспортному узлу, как международный аэропорт «Курумоч». Всего же по ул. Ново-Вокзальная планируется отремонтировать 62,5 тыс. кв. м покрытия, по Новокуйбышевскому шоссе - 12,5 тыс. кв. м. Выполнение работ по ремонту данных участков автомобильных дорог повысит их пропускную способность.

Отличительной особенностью самарской дорожной ремонтной кампании последних лет является то, что на всех стадиях ремонта – от фрезерования до приемки выполненных работ - организуется многоступенчатый контроль с участием не только руководства мэрии, профильных департаментов, специалистов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», подрядных организаций, но и депутатского корпуса Думы г. о. Самара, а также управляющих микрорайонами и других общественников. Они регулярно ведут мониторинг и формируют свои предложения по устранению недочетов, которые направляются подрядчикам. Как правило, все конструктивные замечания устраняются в оперативные сроки, причем обязательно – с выполнением контрольных мероприятий. К оплате допускаются только прошедшие все этапы приемки, качественно выполненные работы, в соответствии с требованиями ГОСТов, сообщает пресс-служба администрации Самары.



Фото:   пресс-служба администрации Самары



 
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Комментарии



Благоустройство региона
20 марта 2018  18:21
С целью приведения дорожного покрытия в нормативное состояние по данным автомобильным дорогам будут выполнены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой асфальтобетонной смеси типа Б марки I толщиной слоя 5 см. Также планируются работы п
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