Официальный старт ремонта площади Куйбышева запланирован на 30 мая

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В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная техника. Официальный старт ремонта запланирован на вторник, 30 мая.Сначала будут выполнены демонтажные работы во всех 4 скверах, после чего рабочие приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия площади. Также будет переустановлен имеющийся гранитный бортовой камень. В дальнейших планах – монтажные работы, ремонт стационарных туалетов и укладка нового асфальтобетонного покрытия на площади.Кроме того, будут переложены плиты вокруг памятника В.В.Куйбышеву, выполнен ремонт поливочного водовода и освещения.Работы на объекте подрядная организация - ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» планирует завершить к 30 октября 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.