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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Официальный старт ремонта площади Куйбышева запланирован на 30 мая

24 мая 2017 19:04
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В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная техника.
Ведутся подготовительные работы перед стартом капитального ремонта площади Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов), которая в 2018 году станет местом проведения Фестиваля болельщиков FIFA.

В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная техника. Официальный старт ремонта запланирован на вторник, 30 мая.

Сначала будут выполнены демонтажные работы во всех 4 скверах, после чего рабочие приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия площади. Также будет переустановлен имеющийся гранитный бортовой камень. В дальнейших планах – монтажные работы, ремонт стационарных туалетов и укладка нового асфальтобетонного покрытия на площади.

Кроме того, будут переложены плиты вокруг памятника В.В.Куйбышеву, выполнен ремонт поливочного водовода и освещения.

Работы на объекте подрядная организация - ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» планирует завершить к 30 октября 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 
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Комментарии



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24 мая 2017  19:04
В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная техника.
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