Общественники приняли участие в приемке ремонтных работ на улице Ново-Вокзальной
21 июня 2018 18:01
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Покрытие по всей ширине проезжей части (заменен верхний слой изношенного асфальтобетона толщиной 5 см) было приведено в порядок в границах улиц Солнечная и Вольская. Протяженность данного участка составляет порядка 4 км. Чтобы работы были выполнены как можно оперативнее, время от времени на улице Ново-Вокзальная приходилось ограничивать движение. При этом сотрудники подрядной организации трудились ежесуточно, включая выходные и праздничные дни.
«В работу взяли площадь в 65 тысяч квадратных метров – кроме основного хода улицы для удобства подъезда общественного транспорта отремонтировали карманы возле посадочных площадок остановок, а также примыкания к перекрестным улицам. Помимо этого, заменили около полутора сотен люков смотровых и дождеприемных колодцев. Теперь все они – вровень с дорожным полотном», - констатировал заведующий сектором контроля МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Сегодня сотрудники подведомственного учреждения Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара продолжили выполнять контрольные замеры длины и ширины отремонтированного участка для проверки на соответствие параметрам, заданным муниципальным контрактом. Также с помощью специальной дорожной рейки оценивали, насколько покрытие ровное. Отклонений от заданных параметров не обнаружено.
Ранее в процессе приемки было отобрано два десятка кернов. Необходимо отметить, что отверстия после взятия проб свежего асфальтобетона заделаны подрядной организацией в кратчайшие сроки. Нареканий к кернам нет - соответствие всем нормам подтверждено в результате исследований, проведенных лабораторией МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Применялся мелкозернистый асфальтобетон. Фракции щебня распределяются в нем равномерно. Данный материал обеспечивает успешное сопротивление различным деформациям, которые могут возникать в т. ч. вследствие температурных перепадов и эксплуатационной нагрузки.
Замечание к качеству покрытия возникло лишь локально - в районе подъезда к перекрестку с Московским шоссе. Здесь на площади 5 кв. м обнаружились небольшие трещины по причине того, что до этого года улица Ново-Вокзальная долгое время не ремонтировалась и основание дороги стало прослабленным.
«Укрепление основания, на которое укладывается новый асфальтобетон, контрактом на проведение карточного ремонта не предусматривается. Однако этот вопрос уже решен. Сделаем работы сверх контрактных обязательств. То есть там, где возникла необходимость, основание укрепим. Точечно удалим старое, где щебень превратился в труху, засыпем уплотнитель, сверху заново уложим покрытие. Исправить недочет на участке возле перекрестка с Московским шоссе постараемся в ближайшие дни. Пока же заказчиком он у нас не принят», - пояснил ведущий инженер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Александр Нечаев.
Ремонт улицы Ново-Вокзальная – под особым контролем общественников, в частности, представителей регионального штаба ОНФ. Оценка общественников обязательно принимается во внимание еще на стадии формирования перечня объектов, которые необходимо отремонтировать.
«До ремонта покрытие здесь было худшим. Улица Ново-Вокзальная вошла в десятку объектов улично-дорожной сети, ставших лидерами антирейтинга Карты «убитых дорог» по Самаре, составленной активистами ОНФ в Самарской области на основании голосования граждан. Таким образом, обратная связь с населением есть - активность горожан повлияла на то, чтобы в этом году проезжую часть отремонтировали. И теперь видим, что все произведено в срок. У нас также есть проект «За честные закупки», так что отслеживаем всю цепочку от заключения контракта до завершения реализации. Будем контролировать качество дороги и в течение гарантийного срока. Нужно сообща сделать все возможное, чтобы обновленные дороги дольше служили на благо жителей, были в хорошем состоянии и после Мундиаля», - сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.
«Раньше автомобилисты, пытаясь объехать ямы, сворачивали во дворы, тем самым причиняя немало неудобств местным жителям. Сейчас эта проблема устранена. Дорога по улице Ново-Вокзальная ровная, увеличилась ее пропускная способность, пробок нет», - рассказал управляющий микрорайоном «Загорка-3» Промышленного внутригородского района г. о. Самара Игорь Акимов.
«Еще пару месяцев назад я выезжала на эту улицу с содроганием. Проехать по ней было трудно, машину было жалко. А сейчас за состояние автомобиля можно не беспокоиться, в пути ничего не напрягает, ямы и колодцы объезжать не надо. Ремонт был действительно долгожданным и для местных жителей, и для всех горожан», - отметила автомобилист и активный общественник Оксана Борисова.
Напомним, данная автомобильная дорога играет важную роль с точки зрения транспортного сообщения. Здесь пролегают маршруты общественного транспорта. Также улица соединяет такие важные магистрали регионального значения, как Московское шоссе и улицу Ново-Садовая. Кроме того, пересекаясь с улицей Победы, обеспечивает трафик в направлении промышленных зон города.
На обновление было потрачено около 50 миллионов рублей.
Срок гарантии на ремонт – 2 года.
Всего же в этом году на территории городского округа по технологии больших «карт» приведут в порядок около 80 участков – это порядка 80 км дорог местного значения. Из них около половины запланировано отремонтировать по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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