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Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

28 сентября 2018 10:43
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Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Всего в областном центре привели в порядок 25 скверов.

В Самаре с участием специалистов и представителей общественности - регионального штаба ОНФ, общественной организации "Федерация профсоюзов Самарской области» и др. - продолжается приемка общественных пространств, которые в этом году комплексно обновились в результате реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В частности, накануне посетили ряд скверов, которые преобразились в текущем году – стали не только более благоустроенными с эстетической точки зрения и привлекательными для отдыхающих, но и более функциональными.
Напомним, всего в Самаре привели в порядок 25 скверов, из них в рамках федерального проекта благоустроили 22 общественные территории (скверы и бульвары) во всех внутригородских районах. Основные задачи проекта – повышение уровня комфорта мест массового отдыха горожан, а также максимальное вовлечение жителей в этот процесс – весной этого года путем голосования горожане самостоятельно отбирали общественные пространства, которые в первую очередь нуждались в обновлении. С инициативными жителями согласовывались виды и объемы работ. Ранее относительно каждого объекта разработаны индивидуальные дизайн-проекты, которые были вынесены на общественное обсуждение. Горожане высказали свои пожелания и предложения, с учетом которых проекты, в том числе не только с типовыми, но и уникальными элементами благоустройства, были доработаны и утверждены на заседании общественной комиссии. А работы, предусмотренные проектами, стали основой подготовки конкурсной документации для определения подрядчика.

Стоит отметить, что отличительной особенностью данной кампании является и то, что самарская общественность принимает участие в контроле качества на всех этапах, включая приемку объектов после проведенного ремонта. В случае возникновений замечаний подрядчик устраняет их в нормативные сроки. В целом жители высказывают множество положительных отзывов.

Как пояснили специалисты отдела модернизации и реконструкции объектов ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, в большинстве скверов были проведены следующие виды работ: ремонт тротуаров и газонов; замена асфальтобетонного покрытия; укладка тротуарной плитки; санитарная обрезка зеленых насаждений и валка аварийных деревьев; установка скамеек, ограждений; монтаж детского игрового и спортивного оборудования с антитравматическим настилом; устройство системы освещения, которого раньше не было. Например, теперь электричеством оснащен сквер в районе перекрестка улиц Садовая и Ленинградская.
Более того, в общественные пространства в 7-ми районах Самары с учетом топонимики и пожеланий жителей «вписали» креативные арт-объекты, которые отличают наш город и делают его краше – всего 21 элемент. Это стало возможным в том числе благодаря конструктивному сотрудничеству Администрации Самары с коллективом перспективных молодых дизайнеров и архитекторов, для многих из которых данный вид работ стал стартапом в карьере.
В настоящее время строительно-монтажные работы практически завершены.

Так, сквер Мичурина стал одним из ярких примеров креативного подхода к благоустройству. Здесь «новое лицо» обрела и входная группа. После изучения материалов в музее Трамвайно-троллейбусного управления задумки воплощены в арт-объекте «Трамвай» с подсветкой и панелями, на которых отражена история развития транспорта, а также необычных скамейках, в дизайне которых «обыграны» рельсы и шпалы. Новые объекты постарались максимально гармонично «встроить» в уже готовое планировочное решение – сквер был оснащен типовыми элементами (детская игровая зона, лавочки, урны, новое покрытие пешеходных дорожек и т. п.). Жители не намерены останавливаться на достигнутом и хотят дополнить инфраструктуру еще и спортивной мини-площадкой.

Кроме того, в начале прошлой недели подрядчик провел восстановительные работы – заменены 2 кресла «Трамвая», которые были сломаны в результате посягательств хулиганов. Однако вандалы вновь испортили арт-объект – выломали сиденье, исцарапали панели.
«Здесь такой красивый сквер теперь, никогда не пустует. Сюда приходит еще больше жителей как Октябрьского, так и Ленинского районов. И, конечно, местные жители очень огорчены тем, что уже в который раз несознательные горожане портят то, что сделано для людей. Мы, районные активисты, хотим оказать посильную помощь, чтобы уберечь элементы благоустройства. Готовы организовать общественную дружину и дежурить на этой территории», - рассказала житель дома № 175 по ул. Арцыбушевская Лидия Никитина.

«Жители предложили установить камеры видеонаблюдения. Этот вопрос мы обязательно проработаем. К тому же рядом находится ТТУ – охраняемый объект. Рассмотрим варианты взаимодействия. Но всем понятно, что поддержание благоустройства – это наше общее дело. И без общественности, без вклада каждого жителя сложно сохранить и наследие Чемпионата мира по футболу, и то, что сделано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - подчеркнул Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.
«Уже очень многое сделано, чтобы людям было комфортно. На каждом совещании с членами профсоюзов мы поднимаем вопросы бережного отношения к тому, что украшает наш город. Говорим о необходимости воспитания культуры, особенно у молодежи. Также ставим задачу трудовым коллективам быть небезразличными и активными, участвовать в многоступенчатом общественном контроле. Ведь Самара – это «сердце» региона, и масштабные преобразования важны для всех жителей региональной столицы и области», - отметил председатель общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области», сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Ожередов.
«Эстетике городской среды сейчас уделяется большое внимание. Таких дизайнерских решений, которые воплотились в этом году в скверах, я еще не видел. И мне такой подход к благоустройству очень нравится. И вдвойне приятно констатировать положительные изменения в том числе в сквере имени Мичурина, ведь когда-то я жил неподалеку. Сейчас важно каждому жителю понять: нужно уважать труд людей на благо города и быть бережливыми и небезучастными», - сказал сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Виктор Сойфер. 

Приемка с участием общественников продолжится. Они уже побывали и в сквере у ДК «Октябрь» – замечаний на объекте, который стал центром притяжения жителей поселка Мехзавод, не возникло. В данном сквере реконструирован фонтан, который долгие годы не функционировал. А на месте бывшей танцплощадки, которая до ремонта была разрушена и заросла сорной травой, теперь смонтирована детская спортивная зона. Ряд
«Здесь настолько большие и качественные изменения, что ни в какое сравнение с тем, что было до ремонта. Особенно приятно бывать тут с детьми, потому что все есть и для игр, и для занятий спортом, и просто для комфортной прогулки», - поделился впечатлениями житель поселка Мехзавод Алексей Тимофеев.
В сквере «Дубовый колок» для удобства посетителей завершается устройство новой лестницы. До этого, также приняв во внимания пожелания местных жителей, смонтировали арт-объект «Сцена». Теперь эстрада защищена от непогоды навесом, сделаны новые скамейки и настил, а стену с мозаикой, когда-то собственноручно выложенную жителями, подрядчик сохранил.
Также представители Администрации города и общественники оценили работы в сквере «Солнечная поляна», где остались последние «штрихи». В частности, здесь тоже оборудовано сценическое пространство. Установлены скамейки. Уложено плиточное покрытие. Проект скорректирован по просьбам жителей микрорайона. Сцена располагается в соответствии с пожеланиями – недалеко от школы № 154.
«Школа принимала участие в обсуждении проекта благоустройства. И все очень рады, что за такой короткий срок так много сделано. Поскольку наши школьники часто выступают с концертами перед жителями микрорайона, нам не хотелось ограничиваться только стенами актового зала. И теперь мы сможем устраивать праздники для еще большего количества людей. Обязательно выступим и на открытии «Сцены» 1 октября», - поделилась планами директор школы № 154 г. о. Самара Наталья Корнилова.
Кроме того, член Совета ТОС «Перспектива» Александр Давитьян предложил установить дополнительное спортивное оборудование на площадках сквера и туалеты.
Ни одна инициатива не остается без внимания. Так, уже принято решение о том, что в скверах имени Мичурина и «Солнечная поляна» будут биотуалеты, а в сквере возле ДК «Октябрь» установят модульный туалет, приспособленный для маломобильных групп населения.

Напомним также, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» кроме общественных пространств обновили и дворовые территорий во всех районах города – в этом году комплексный ремонт был выполнен по 61-му адресу.
Согласно просьбам жителей, основные работы касались ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, устройства системы освещения, озеленения, установки детских площадок и, где позволяет площадь, спортивных зон, а также размещения малых архитектурных форм.
В следующем году реализация данного федерального проекта продолжится. Эксперты сообща с горожанами по-прежнему будут работать над тем, чтобы не просто благоустроить территории, а постараться по-новому раскрыть их потенциал, учитывая историю того или иного места. Задача – сделать все возможное для воплощения единого стилевого решения, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Нас, экспертов ОНФ, очень радует тот факт, что от жителей исходят все новые и новые, в том числе креативные идеи. В дальнейшей работе мы обязательно это учтем. Также будем наблюдать за отремонтированными объектами в процессе их эксплуатации, следить за качеством. И самое главное – в привычных для горожан общественных пространствах появился новый функционал, и благоустройство поспособствовало самым разнообразным форматам общения людей разных возрастов. А это и является одной из целей реализации федерального проекта», - резюмировал сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

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