Общая готовность автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч» составляет 65%
31 мая 2017 15:42
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Протяженность новой четырехполосной автомобильной дороги составит порядка 5 км.
Компания-подрядчик – ООО «СИТИ» - приступила к работам в августе 2015 года, завершение работ по государственному контракту – декабрь 2017 года.
«Работы идут по графику. На сегодняшний день полностью закончены подготовительные работы, завершаются работы по переустройству сетей. Земляные работы выполнены на 90%, устройство дорожной одежды выполнено примерно на 50%,
работы по строительству путепровода через железную дорогу – на 60%», - рассказал заместитель директора по строительству автомобильных дорог ООО «СИТИ» Алексей Михалев.
В настоящее время полностью выполнены работы по строительству разворотной петли, расположенной сбоку от парковки у терминала аэропорта. На ряде других участков автомобильной дороги уже осуществляется временное движение автомобилей.
По словам Михалева, общая толщина дорожной одежды составит порядка одного метра. «Сначала укладывается песчаный подстилающий слой, затем песчано-щебеночная смесь и дальше три слоя асфальтобетона», - рассказал он.
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров. В городской черте предусмотрены также тротуары и озеленение прилегающей части – высадка деревьев и кустарников.
После завершения работ дороге будет присвоена 1 категория и будет изменена схема организации дорожного движения. Новая автомобильная дорога будет более скоростной, в том числе за счет отсутствия пересечения с железнодорожным переездом в одном уровне. Согласно расчетам, примерное время в пути от аэропорта «Курумоч» до стадиона составит порядка 40 минут.
Часть старой автодороги, по которой осуществлялось движение от М-5 до аэропорта,будет частично демонтирована. На другой части расположится бесплатная парковка вместимостью больше 100 автомобилей, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта. Благоустройство региона
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31 мая 2017 15:42
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров. Благоустройство региона
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