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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Общая готовность автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч» составляет 65%

31 мая 2017 15:42
97
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров.
Общая готовность автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч», которая строится от нового терминала аэропорта до автодороги М-5 «Урал» в рамках подготовки к ЧМ-2018, составляет 65%. Работы идут по графику, рассказали в рамках пресс-тура на объект представители компании, осуществляющей строительство дороги.

Протяженность новой четырехполосной автомобильной дороги составит порядка 5 км.

Компания-подрядчик – ООО «СИТИ» - приступила к работам в августе 2015 года, завершение работ по государственному контракту – декабрь 2017 года.

«Работы идут по графику. На сегодняшний день полностью закончены подготовительные работы, завершаются работы по переустройству сетей. Земляные работы выполнены на 90%, устройство дорожной одежды выполнено примерно на 50%,
работы по строительству путепровода через железную дорогу – на 60%», - рассказал заместитель директора по строительству автомобильных дорог ООО «СИТИ» Алексей Михалев.

В настоящее время полностью выполнены работы по строительству разворотной петли, расположенной сбоку от парковки у терминала аэропорта. На ряде других участков автомобильной дороги уже осуществляется временное движение автомобилей.

По словам Михалева, общая толщина дорожной одежды составит порядка одного метра. «Сначала укладывается песчаный подстилающий слой, затем песчано-щебеночная смесь и дальше три слоя асфальтобетона», - рассказал он.

Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров. В городской черте предусмотрены также тротуары и озеленение прилегающей части – высадка деревьев и кустарников.

После завершения работ дороге будет присвоена 1 категория и будет изменена схема организации дорожного движения. Новая автомобильная дорога будет более скоростной, в том числе за счет отсутствия пересечения с железнодорожным переездом в одном уровне. Согласно расчетам, примерное время в пути от аэропорта «Курумоч» до стадиона составит порядка 40 минут.

Часть старой автодороги, по которой осуществлялось движение от М-5 до аэропорта,будет частично демонтирована. На другой части расположится бесплатная парковка вместимостью больше 100 автомобилей, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Благоустройство региона
31 мая 2017  16:57
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур.
Самару продолжают украшать цветочными композициями и ландшафтными скульптурами на футбольную тематику
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур.   Благоустройство региона
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31 мая 2017  16:22
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.
Проект компании «Трансгруз» на застрой центра Самары (109 квартал) отправили на доработку
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.   Благоустройство региона
84
31 мая 2017  15:42
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров.
Общая готовность автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч» составляет 65%
Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров.   Благоустройство региона
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