Обновленный парк Металлургов в Самаре открылся для посетителей

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Напомним, что парк начали приводить в порядок в 2017 году по инициативе жителей Кировского района. Капитальный ремонт проводился в три этапа: во время первого этапа был выполнен основной объем работ, а именно – ремонт входной группы со стороны Ташкентского переулка, ремонт стационарного туалета и пешеходной дорожки вокруг озера, благоустройство газона на тротуаре вокруг озера, ремонт бетонных плит и швов покрытия берега озера, капитальный ремонт лебяжьего дома, лодочной станции, танцевальной и сценической площадок, ограждения парка, очистка и окраска скульптурной группы лебедей и стелы в центре озера, а также ремонт покрытия детского спортивного городка.Во время второго этапа специалисты провели работу по корчевке пней, заменили покрытие у Вечного огня. На финальном этапе были выполнены работы по озеленению парка, санитарной обрезке деревьев, ремонту освещения, водных контуров, форсунок и электроснабжения фонтана, устройству автополива, устройство хоккейной и спортивной площадок, установка малых архитектурных форм и другие виды работ. Кроме того, в парке появился кордодром.«Мы рады, что парк имени наших металлургов привели в порядок, и нам особенно приятно, что это не единственные изменения, которые происходят в районе: в настоящее время ремонтируются тротуары, дороги и обустраиваются детские площадки. Мы благодарны Главе региона Дмитрию Игоревичу Азарову, Главе города Елене Владимировне Лапушкиной за активное развитие района», - сказал Владимир Чудайкин, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары