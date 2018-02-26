Облправительство утвердило размещение съездов с Фрунзенского моста

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Первый этап строительства моста включает в себя строительство самого мостового перехода от улицы Фрунзе до Шоссейной и транспортные развязки. На втором этапе строительства мост пройдет далее от улицы Шоссейной до границы города Самары.Строительство моста началось в конце 2015 года. Первоначально его планировали сдать в эксплуатацию в конце 2018 года, но из-за недостаточного финансирования срок сдвинули на 1 год, до конца 2019 года.

Фото: dorinfo.ru