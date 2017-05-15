ОНФ провел презентацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре

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В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" члены регионального штаба Общероссийского Народного фронта в Самарской области провели расширенную проектную сессию по созданию условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Самарского региона. В работе сессии принял участие координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, член федеральной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», член Общественного совета министерства регионального развития Российской Федерации и почетный строитель России Павел Жбанов.Жбанов рассказал участникам встречи, что федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" был утвержден Советом при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года и рассчитан он на 2017-2022 годы. Для осуществления общественного контроля за реализацией данного проекта по благоустройству городской территории в Общероссийском Народном фронте был создан Центр мониторинга.«Основная задача Цента мониторинга - вовлечь граждан в процесс благоустройства дворовых территорий и городских пространств», - сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, член федеральной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов.В соответствии с положениями приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году каждый двор и каждый муниципалитет имеет право подать заявки на благоустройство дворовой и городской территории. В дальнейшем – в 2018-2022 гг. - это право отдадут дворам в муниципалитетах с количеством жителей более 1 тыс. человек, но любой муниципалитет, независимо от числа жителей, будет иметь право подать заявку на благоустройство одной наиболее посещаемой городской территории.При этом, учет мнения граждан - обязательное условие реализации программы по благоустройству. «Теперь, начиная с 2017 года, все муниципальные программы по благоустройству должны формироваться только с учетом мнения граждан. Президентом Российской Федерации и лидером Народного Фронта Владимиром Путиным однозначно определено, что в отношении дворовых территорий и общественных зон решать за граждан нельзя. Жители должны непосредственно участвовать в принятии решения о том, каким они хотят видеть свой двор. Это принципиальное отличие от тех программ, которые были раньше», - подчеркнул Жбанов.Координатор Центра мониторинга добавил, что основная задача органов власти на первом этапе реализации проекта – организовать эффективные коммуникации с общественностью в определении нового лица общегородских территорий.В Послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что из федерального бюджета на этот проект в 2017 году будет выделено 20 млрд рублей.Самарская область один из десяти регионов, которому федеральное финансирование было выделено позднее. Только в конце апреля было подписано соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации №511, по которому Самарской области еще только предстоит получить 927 млн. рублей.«В этой связи есть некоторые проблемы с реализацией федерального проекта в регионе. Если в других субъектах Российской Федерации в апреле проходил сбор заявок и общественные слушания, и сейчас уже на сайтах муниципалитетов во всю обсуждаются дизайн проекты дворовых пространств, в Самарской области эта работа только начинается, особенно в удаленных муниципальных районах», - пояснила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды на территории Самарской области – Екатерина Гудзима.Между тем, отметили эксперты ОНФ, с администрацией города Самара налажен рабочий контакт и обмен информацией. Уже в текущем году с соответствие с Постановлениями Правительства РФ №511 и 169 будут благоустроены 162 дворовые территории и 4 общественные зоны в городе Самара, сообщил на проектной сессии ОНФ руководитель департамента городского хозяйства и экологии города Самара Вячеслав Коновалов. Руководитель департамента также сообщил, что в резервном списке на рассмотрении находится еще 80 дворов, которые были отклонены по формальным признакам при подаче заявок. При появлении возможности дополнительного финансирования по проекту, эти дворы также будут включены в муниципальную программу.Участники дискуссии отметили необходимость привлекать профессиональное сообщество архитекторов и дизайнеров на всех этапах реализации проекта по благоустройству, а также привлекать к обсуждению проектов городской территории ресурсоснабжающие организации с целью синхронизации планов по ремонту сетей и реконструкции площадок.Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ продолжает осуществлять общественный контроль за реализацией приоритетного проекта.