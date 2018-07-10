Новый мост через Волгу будет построен в Самарской области

190

».Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документациясоответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатаминженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты проверили достоверность определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.Участок строительства мостового перехода через Волгу проходит по землям Шигонского и Ставропольского муниципального районов Самарской области. Примыкание проектируемого правобережного подхода к существующей автодороге «Левашовка-Климовка» предусмотрено в виде простого Т-образного перекрестка, левобережного подхода к автодороге «Тольятти – Ягодное» - Подстепки - в виде транспортной развязки в двух уровнях по типу «труба».Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 км от плотины Жигулевской ГЭС. Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км. Проектом запланировано строительство стального моста с раздельными пролетными строениями шириной по 14,405 м под каждое направление автодороги с расчетными пролетами до 157,5 м. Всего на мосту будет организовано четыре полосы движения автотранспорта с расчетной скоростью 120 км/ч.Кроме того, в рамках реализации проекта будут построены пункты охраны моста и подъездные дороги. Между вводом моста в эксплуатацию и до момента реализации II и III этапов сооружения обхода Тольятти движение транзитного автотранспорта будет проходить по существующей сети региональных автодорог.Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств бюджета Самарской области, передает пресс-служба Главгосэкспертизы России.