Я нашел ошибку
Главные новости: 
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи
Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет билетно-абонементную программу на сезон 2018/19
Подобную награду в области вручают впервые.
Дмитрий Азаров на форуме гражданского актива вручил памятные медали волонтёрам серебряного возраста
Директор магазина сети Keddo в ТРК «Вива Лэнд» привлечена к уголовной ответственности за попытку подкупа
Директор магазина сети Keddo в ТРК «Вива Лэнд» привлечена к уголовной ответственности за попытку подкупа
Соревнования пройдут до 18 июля.
В Самаре стартовал этап Кубка России по шахматам — «Мемориал Полугаевского»
Он выехал в путь 21 марта, и до Самары посетил Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград. Китаец признается, что главная сложность в пути — это жара.
Во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018 до Самары доскакал конный путешественник - китаец Цзин Ли
Сейчас во всем районах Самарской области проходят стратегические сессии, и очень важно, чтобы в эту работу было вовлечено как можно больше жителей территорий.
Дмитрий Азаров: ""Мы обязаны создать в регионе систему, которая даст возможность каждому человеку самореализоваться"
Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км.
Новый мост через Волгу будет построен в Самарской области
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, медики «скорой помощи» и спасатели.
При столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб водитель отечественного автомобиля
сегодня  Вторник, 10 июля, 21:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/07:
USD 62.83
-0.29
EUR 73.94
0.04
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Новый мост через Волгу будет построен в Самарской области

10 июля 2018 18:50
190
Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км.
Главгосэкспертиза России рассмотрела проект строительства мостового перехода через Волгу с обходом городского округа Тольятти и
выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал». Строительство моста через Волгу у села Климовка будет проведено на первом этапе
реализации автодорожного маршрута «Центр – Поволжье - Урал».

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация
соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам
инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты проверили достоверность определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Участок строительства мостового перехода через Волгу проходит по землям Шигонского и Ставропольского муниципального районов Самарской области. Примыкание проектируемого правобережного подхода к существующей автодороге «Левашовка-Климовка» предусмотрено в виде простого Т-образного перекрестка, левобережного подхода к автодороге «Тольятти – Ягодное» - Подстепки - в виде транспортной развязки в двух уровнях по типу «труба».

Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 км от плотины Жигулевской ГЭС. Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км. Проектом запланировано строительство стального моста с раздельными пролетными строениями шириной по 14,405 м под каждое направление автодороги с расчетными пролетами до 157,5 м. Всего на мосту будет организовано четыре полосы движения автотранспорта с расчетной скоростью 120 км/ч.

Кроме того, в рамках реализации проекта будут построены пункты охраны моста и подъездные дороги. Между вводом моста в эксплуатацию и до момента реализации II и III этапов сооружения обхода Тольятти движение транзитного автотранспорта будет проходить по существующей сети региональных автодорог.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств бюджета Самарской области, передает пресс-служба Главгосэкспертизы России. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
10 июля 2018  18:50
Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км.
Новый мост через Волгу будет построен в Самарской области
 Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км.  Благоустройство региона
189
10 июля 2018  14:21
Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через р. Самару в проектное положение методом продольной надвижки.
Завершено бетонирование пролетного строения на съезде С-3 развязки на улице Шоссейной
Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через р. Самару в проектное положение методом продольной надвижки.   Благоустройство региона
137
10 июля 2018  10:58
На пляжах в Самарской области возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены
На пляжах в Самарской области возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены
Все пробы воды, отобранные в организованных местах купания соответствуют требованиям безопасности. Благоустройство региона
175
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
146
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
163
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
247
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
220
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
160
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
200
Весь список
ЖКХ
10 июля 2018  11:45
«РКС-Самара» начинают реализацию проекта «Вода с улицы – в дом».
«РКС-Самара» начинают реализацию проекта «Вода с улицы – в дом»
Сейчас сотрудники провели анализ водозаборных колонок и существующих лицевых счетов абонентов. ЖКХ
166
9 июля 2018  16:25
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций.
ЧМ без ЧП: Бригады «РКС-Самара» в дни матчей дежурили на стадионе круглосуточно
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций.  ЖКХ
302
9 июля 2018  11:41
Технический совет «РКС-Самара» рассмотрел белорусское оборудование.
Технический совет «РКС-Самара» рассмотрел белорусское оборудование
Прежде всего, речь шла об установках горизонтального направленного бурения. ЖКХ
231
Весь список

Экология
10 июля 2018  11:17
В Самарской области стартует экологическая акция в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»
В Самарской области стартует экологическая акция в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»
В экологической акции на Молодецком кургане примут участие более 50 волонтеров. Экология
218
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
193
9 июля 2018  13:53
В некоторых угодьях Саратовской области введен запрет на охоту Он продлится три года.
В некоторых угодьях Саратовской области введен запрет на охоту
Он продлится три года. Экология
307
Весь список


Видео
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
193
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
420
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1947
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2364
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
918
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1045
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
808
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2524
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1587
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2771
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
211
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
568
Весь список

Мероприятия
В Тольятти сотрудники ГИБДД организовали для воспитанников детских лагерей увлекательный квест
Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО в Поволжье
Фестиваль-путешествие «Гастрономическая карта России» открылся в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда