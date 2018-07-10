Новый мост через Волгу будет построен в Самарской области
10 июля 2018 18:50
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выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал». Строительство моста через Волгу у села Климовка будет проведено на первом этапе
реализации автодорожного маршрута «Центр – Поволжье - Урал».
Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация
соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам
инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты проверили достоверность определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
Участок строительства мостового перехода через Волгу проходит по землям Шигонского и Ставропольского муниципального районов Самарской области. Примыкание проектируемого правобережного подхода к существующей автодороге «Левашовка-Климовка» предусмотрено в виде простого Т-образного перекрестка, левобережного подхода к автодороге «Тольятти – Ягодное» - Подстепки - в виде транспортной развязки в двух уровнях по типу «труба».
Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 км от плотины Жигулевской ГЭС. Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км. Проектом запланировано строительство стального моста с раздельными пролетными строениями шириной по 14,405 м под каждое направление автодороги с расчетными пролетами до 157,5 м. Всего на мосту будет организовано четыре полосы движения автотранспорта с расчетной скоростью 120 км/ч.
Кроме того, в рамках реализации проекта будут построены пункты охраны моста и подъездные дороги. Между вводом моста в эксплуатацию и до момента реализации II и III этапов сооружения обхода Тольятти движение транзитного автотранспорта будет проходить по существующей сети региональных автодорог.
Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств бюджета Самарской области, передает пресс-служба Главгосэкспертизы России.
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Комментарии
Благоустройство региона
10 июля 2018 18:50
Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста - 3,7542 км. Благоустройство региона
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