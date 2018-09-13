Новый детский сад в Крутых Ключах готовится к вводу в эксплуатацию

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Заведующая детским садом №2 Мария Шафигулина рассказала, что сад рассчитан на 350 детей, к моменту открытия уже сформировано семь групп по 25 человек:«В микрорайоне Крутые Ключи детский сад крайне необходим. Здесь много детей в возрасте от двух до четырех лет, - рассказала она. - Сад большой, красивый, яркий, будет оснащен современным оборудованием. Хочется скорее открыться и начать работать».В новом учреждении планируется открыть ясельные группы. Кроме того, этот детский сад комбинированного вида: комфортно себя в нем будут чувствовать и слабовидящие, и маломобильные дети, и дети-колясочники. Внутри есть все необходимое специальное оборудование. В помещении имеется и пассажирский лифт, так как спортивный и музыкальный залы находятся на втором этаже, а группы для детей-колясочников на первом.«Серьезных замечаний нет, есть вопросы, связанные с комплектацией оборудования. Перед вводом в эксплуатацию, конечно, необходимо завершить поставку и монтаж мебели, оснащение кухни и медицинских кабинетов», - отметила Елена Лапушкина.Открытие детского сада запланировано на первую половину октября, передает пресс-служба администрации Самары.