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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Новое колесо обозрения в Самаре намерены запустить в мае 2018 года

10 ноября 2017 13:52
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Новое колесо обозрения в Самаре намерены запустить в мае 2018 года В настоящее время на территории парка им. Гагарина проводятся геодезические работы на месте его установки.
В настоящее время на территории парка им. Гагарина проводятся геодезические работы на месте его установки.

Как рассказал Samru.ru собственный компетентный источник, следующим этапом будет установка основания аттракциона - так называемого «вокзала». Много времени эта работа не займет. Она начнётся после того, как разобранное колесо привезут из Москвы.

В текущем году также планируется полностью разобрать в парке старое колесо обозрения.

Источник портала назвал планируемую дату запуска нового аттракциона - 9 мая 2018 года.

Напомним, новое колесо будет выше старого и гораздо комфортнее. У него будут 24 закрытые остекленные кабинки с отоплением, кондиционером, мягкими сиденьями и светильниками. В каждой кабинке смогут разместиться шесть человек. Время одного оборота колеса – от 4 до 17 минут. Аттракцион сможет работать круглый год.

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Комментарии



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