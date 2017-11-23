Ново-Садовую откроют "не раньше 1 декабря"

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей. Гарантия на трубу 50 лет.
В Самаре впервые восстановили канализационную трубу с помощью полимерного рукава - бестраншейным методом
23 ноября ЦОК провел первый профессиональный экзамен на соответствие квалификации «Инженер-конструктор по ракетостроению 6 уровня квалификации» семи работников АО «РКЦ Прогресс», двое из которых набрали максимальное количество баллов.
В Самаре создан Центр оценки квалификации ракетно-космической деятельности
Полицейские оценивают нанесенный ущерб.
Водитель Газели из соседней республики задержан в Самаре с кустами можжевельника и туи, которые он выкопал у ТЦ «Московский»
Ученые выяснили, что 3-4 чашки кофе в день способствуют снижению риска преждевременной смерти и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых видов рака, диабета, нарушения функций печени и деменции.
Доказано: умеренное употребление кофе с большей вероятностью принесет пользу здоровью человека, чем навредит ему
Последний приём документов - 29, 30 ноября и 1, 4, 5 декабря 2017 года.
Минздрав Самарской области: Завершается приём документов медработников, желающих трудиться в сёлах и посёлках городского типа
На сегодняшний день в Самарском отделении ПАО Сбербанк обслуживается более 26 тысяч предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Сбербанк принял участие в IX межрегиональном форуме «Самарская платформа развития бизнеса»
После 12 лет сотрудничества поисковик лишил агентство IMHO эксклюзива на продажу рекламы на своей главной странице. С ежедневной аудиторией почти 18 млн человек этот баннер — самый крупный рекламоноситель Рунета.
«Яндекс» отменил эксклюзив на продажу самого массового рекламного формата
Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов.
Сегодня введен в эксплуатацию после ремонта мост через Волгу, связующий Жигулевск и Тольятти
сегодня  Четверг, 23 ноября, 18:07
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/11:
USD 59.01
-0.45
EUR 69.4
-0.42
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Ново-Садовую откроют "не раньше 1 декабря"

23 ноября 2017 15:15
92
Когда будет реально открыта Ново-Садовая трудно предположить.
О возможном открытии улицы Ново-Садовой сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, используя формулировку "не раньше 1 декабря", сообщает samara.ru.

Когда будет реально открыта Ново-Садовая трудно предположить - улица была перекрыта восемь лет назад, открыть ее для движения подрядчик «Самаратрансстрой» обещал еще 7 ноября, однако, только сейчас на дорожном полотне нанесли разметку, а вокруг проводятся работы по благоустройству.




Фото:   samara.ru.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
23 ноября 2017  15:30
Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов.
Сегодня введен в эксплуатацию после ремонта мост через Волгу, связующий Жигулевск и Тольятти
Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов.  Благоустройство региона
145
23 ноября 2017  15:15
Когда будет реально открыта Ново-Садовая трудно предположить.
Ново-Садовую откроют "не раньше 1 декабря"
Когда будет реально открыта Ново-Садовая трудно предположить.  Благоустройство региона
91
23 ноября 2017  12:35
В Самаре к новогодним праздникам появится 9 световых фонтанов Монтаж новогодней иллюминации уже начат.
В Самаре к новогодним праздникам появится 9 световых фонтанов
Монтаж новогодней иллюминации уже начат. Благоустройство региона
152
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10576
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7592
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
6081
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
205
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
130
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
211
Весь список
ЖКХ
23 ноября 2017  17:30
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей. Гарантия на трубу 50 лет.
В Самаре впервые восстановили канализационную трубу с помощью полимерного рукава - бестраншейным методом
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей.  Гарантия на трубу 50 лет. ЖКХ
2
21 ноября 2017  16:00
Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов.
В Самаре впервые восстановят канализационную трубу без вскрытия асфальтового покрытия
Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в... ЖКХ
343
21 ноября 2017  11:38
Вода в Самаре подорожает С 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение (канализация).
Вода в Самаре подорожает
С 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение (канализация). ЖКХ
389
Весь список

Экология
23 ноября 2017  16:44
Уборка помещений
Уборка помещений
 От уборки жилья зависит его внешний вид. Находиться в чистом помещении не только приятно, но и необходимо для здоровья. Экология
20
22 ноября 2017  11:39
Когда зима придет в Самару? Синоптики обещают понижение температуры к концу недели.
Когда зима придет в Самару?
Синоптики обещают понижение температуры к концу недели. Экология
1066
21 ноября 2017  12:25
В Сызрани вдвое подорожал отлов бездомных собак и кошек Расценки увеличились из-за того, что теперь бездомных собак и котов в городе намерены кастрировать и клеймить.
В Сызрани вдвое подорожал отлов бездомных собак и кошек
Расценки увеличились из-за того, что теперь бездомных собак и котов в городе намерены кастрировать и клеймить. Экология
178
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4726
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1661
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8538
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2388
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9667
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2775
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1217
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1378
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1729
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1621
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1354
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2984
Весь список

Мероприятия
27 ноября в Самарской области начнется неделя приемов ко дню рождения "Единой России"
Прошел восьмой сезон Лиги КВН СамГТУ
В Самаре в ДК "Заря" пройдет городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»
Весь список
Популярное
за сегодня

На улицах Самары начался монтаж новогодней иллюминации

1431

Когда зима придет в Самару?

759

У самарского таксиста во время ДТП украли регистратор

471
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2822

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2336

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2274
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда