Ново-Садовую откроют "не раньше 1 декабря"

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Когда будет реально открыта Ново-Садовая трудно предположить - улица была перекрыта восемь лет назад, открыть ее для движения подрядчик «Самаратрансстрой» обещал еще 7 ноября, однако, только сейчас на дорожном полотне нанесли разметку, а вокруг проводятся работы по благоустройству.Фото: samara.ru.