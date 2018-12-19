Началось бетонирование плиты проезжей части Фрунзенского моста

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«Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические укрытия. С их помощью над железобетонной конструкцией создается замкнутоепространство, которое обеспечивает необходимый уровень термоизоляции от внешней среды. Использование этой технологии позволяет создать подходящую среду для затвердевания и наборатребуемой прочности бетона», - подчеркивает эксперт по строительному контролю Группы Управления строительством проекта «Фрунзенский мост» АО «Стройтрансгаз»Бетонирование участков между опорами №1 и 7 запланировано на следующий год. После завершения процесса бетонирования строители выполнят устройство гидроизоляции и укладку асфальтобетонного покрытия проезжей части.Напомним, что в октябре 2018 года завершился монтаж крайних участков пролетного строения моста через р. Самару. Таким образом, полностью собранное пролетное строение протяженностью 667 метров соединило оба берега левого притока реки Волги. Общий вес смонтированных металлоконструкций всего пролетного строения составил 9 208 тонн.В настоящее время параллельно продолжается возведение других объектов мостового перехода - развязок на ул. Фрунзе, ул. Шоссейной и основного хода автомобильной дороги. Возводятся насыпи земляного полотна на съездах развязок, устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также ведется укрепление откосов съездов железобетонными плитами. На объекте в две смены трудятся более 300 человек, задействовано более 60 единиц техники.Строительство мостового перехода «Фрунзенский» планируется завершить в 2019 году. В августе текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, по итогам которых достигнута договоренность об увеличении финансирования мостового перехода «Фрунзенский» из федерального бюджета в 2018 году. «Это ускоряет сроки, давая реальную возможность завершения работ в следующем году. К этому мы будем стремиться», - подчеркивал глава региона.До конца 2018 года в рамках суммы контракта на строительство мостового перехода «Фрунзенский» из федерального бюджета будет направлено 1,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано председателем Правительства РФ14 декабря 2018 года в соответствии с государственной программой «Развитие транспортной системы», передает пресс-служба облправительства.